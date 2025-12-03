Advertisement
बड़ौत में लहंगे को लेकर दुकानदारों में खूनी संग्राम! लाठी-सरिये से हमला, बीच-बचाव करने आए शख्स की मौत

Baghpat Crime News: बागपत के बड़ौत में कपड़ा दुकानदारों के बीच मामूली बात को लेकर शुरू हुए विवाद ने खूनी संघर्ष में बदल गया. इस घटना में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल हैं. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दिया है. इस घटना से इलाके में तनाव का माहौल है.

 

Dec 03, 2025

ग्राहकों को लेकर बड़ौत में दुकानदारों में खूनी संग्राम
ग्राहकों को लेकर बड़ौत में दुकानदारों में खूनी संग्राम

Baghpat News Today: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बड़ौत शहर में दो दुकानदारों में मारपीट के बाद इलाके में तनाव फैल गया. इस घटना में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल हैं. बताया जा रहा कि बड़ौत में बावली मार्ग पर ठाकुरद्वारा के पास मंगलवार (2 दिसंबर) की देर रात कपड़ा दुकानदारों के दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई. इससे मौके पर अफरा तफरी मच गई. सूचना मिलते मौके पर पहुंची पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लिया. 

इस झगड़े में उस्मान के भाई हारून (50) की मौत हो गई, जबकि दोनों पक्षों के चार लोग घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए सीएचसी ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उन्हें मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. पुलिस का कहना है कि हारून की मौत हार्ट अटैक से हुई हो सकती है और स्थिति पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगी.

मिली जानकारी के मुताबिक, बावली मार्ग के रहने वाले उस्मान की दुकान पर मंगलवार रात एक ग्राहक लहंगा खरीदने आया था. उसका बेटा मावी उसे लहंगा दिखा रहा था. इसी दौरान सामने वाली दुकान के मालिक नवाब का भाई इमरान वहां पहुंच गया और ग्राहक को अपनी दुकान से बेहतर लहंगा मिलने का हवाला देकर अपने साथ ले जाने लगा. इस पर मावी ने विरोध किया, जिससे दोनों के बीच कहासुनी बढ़ गई.

आरोप है कि इसके बाद इमरान रात में अपने साथियों के साथ आया और मावी को दुकान से बाहर खींचकर सड़क पर गिराकर पीटना शुरू कर दिया. शोर सुनकर मावी का परिवार भी बाहर आ गया और दोनों पक्षों में लाठी-डंडों और सरियों से मारपीट शुरू हो गई. बताया गया कि दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक झगड़ा चलता रहा. यह हाई वोल्टेज ड्रामा काफी देर तक चलता रहा. 

इस दौरान उस्मान के भाई हारून ने बीच-बचाव करने की कोशिश की. परिवार का आरोप है कि तभी इमरान और उसके साथियों ने हारून के सिर में सरिये से जोरदार वार कर दिया, जिससे वह मौके पर ही गिर पड़ा और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई. इस संघर्ष में उस्मान, मावी और नाज सहित दूसरे पक्ष के इमरान को भी चोटें आई हैं. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. 

एएसपी प्रवीण कुमार चौहान भी घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे. पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. स्थानीय लोगों के मुताबिक, दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष के दौरान कई लोग तमाशा देखते रहे, लेकिन हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए. बताया गया कि ग्राहकों को लेकर दुकानदारों के बीच पहले भी विवाद और मारपीट की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. उस्मान का कहना है कि विरोधी पक्ष अक्सर झगड़ा करता है और बाद में माफी मांगकर मामला रफा-दफा करा देता है.

यह भी पढ़ें: मौलाना महमूद मदनी का दक्षिणपंथियों पर तंज, कहा- 'इस्लाम से परेशानी है तो...'

Salaam Tv Digital Team

UP News baghpat news muslim news

बड़ौत में लहंगे पर बवाल! दुकानदारों में खूनी झड़प, बीच-बचाव में गई शख्स की जान
मुजफ्फरनगर पुलिस का बड़ा एक्शन, मस्जिदों से उतारे गए 40 लाउडस्पीकर
मौलाना महमूद मदनी का दक्षिणपंथियों पर तंज, कहा- 'इस्लाम से परेशानी है तो...'
बाबरी समेत इन मस्जिदों से दावा छोड़ दें मुसलमान, केके मुहम्मद का बड़ा बयान
कब्र पर बना दिया घर? सीपीएम नेता की जमीन से मिला कंकाल, बंगाल में सियासी भूचाल
गोलान हाइट्स पर इजराइल का कब्जा अवैध, UN में सीरिया को मिला 123 देशों का समर्थन
तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के हक में SC का बड़ा फैसला, महिला को दहेज मिल सकता है वापस
100 रुपये के झगड़े में अनवर की बेरहमी से हत्या, दोषी कृष्ण- लक्ष्मी को उम्रकैद
350 में सिर्फ 50 दर्ज! UMEED पोर्टल चल रहा है स्लो, वक्फ जायदाद अब भगवान भरोसे
"अब इंसाफ चाहिए..." बहुविवाह से पीड़ित महिलाओं ने असम सरकार के फैसले का किया समर्थन