/बिरयानी की दुकान बनी मुसीबत, हिंदू तंजीमों के एतराज पर इंतजामिया ने चला दिया बुलडोजर!

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Bareilly News Today: हिंदुस्तान एक जम्हूरी मुल्क है, जहां हर शख्स को अपनी पसंद का खाना खाने, अपनी पसंद के कपड़े पहनने और अपनी पसंद की जगह पर रहने का हक हासिल है. मगर हालिया कुछ सालों में बीजेपी हुकूमत वाली रियासतों में इसको लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं, और अक्लियतों के खिलाफ मुबय्यना तौर पर इम्तियाजी सुलूक बरतने के इल्जाम लगते रहे हैं. मुकद्दस सावन का महीना शुरू होते ही हालिया कुछ सालों में एक खास तबके के लोगों से खरीद फरोख्त न करने की अपील की जाती है.
इस बार मुकद्दस सावन माह पर इसी तरह का एक वाकया सामने आया है. यूपी के बहेड़ी में सावन के दौरान बिरयानी की दुकान चलाने को लेकर हिंदू तंजीमों ने एतराज जताया, और जमकर हंगामा किया. उनकी शिकायत के बाद इंतजामिया भी हरकत में आ गया, फिर क्या आनन फानन में दुकान पर बुलडोजर चला दिा गया. यह खबर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है. यूजर्स का कहना है कि कांवड़ियों के मजहबी जज्बात और इंतजामिया के लॉ एंड आर्डर के बीच गरीब शख्स की बिरयानी की दुकान आड़े आ रही थी.
यह पूरा मामला बरेली के बहेड़ी शहर का है. यहां मुकद्दस सावन माह के दौरान एक बिरयानी की दुकान को लेकर हिंदू तंजीमों ने इंतजामिया के सामने शिकायत दर्ज कराई. इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस और नगर पालिका इंतजामिया हरकत में आ गया. इसके बाद नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंची और दुकान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चला दिया.
कार्रवाई के वक्त पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा. एहतियात के तौर पर पूरे इलाके में सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई थी. अचानक बुलडोजर कार्रवाई होता देखकर बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए. हालांकि पुलिस की मौजूदगी के बीच हालात को काबू में रहा और किसी भी तरह का एहतिजाज देखने को नहीं मिला.
पूरे मामले में एक अहम सवाल यह भी सामने आता है कि किसी खास मौसम या मजहबी मौके के दौरान किसी की खाने की पसंद को लेकर किस हद तक ऐतराज दर्ज कराया जा सकती है. जम्हूरी निजाम में अलग-अलग मजहब और विचार रखने वाले लोगों के लिए अपनी पसंद के मुताबिक जिंदगी जीने का अधिकार अहम माना जाता है. ऐसे में बिरयानी की दुकान पर हुई यह कार्रवाई लोगों के बीच चर्चा का मौजूं बन गई है. हालांकि, इंतजामिया ने सफाई देते हुए कहा कि कार्रवाई शिकायत मिलने के बाद नियमों के तहत की गई है.
पुलिस इंतजामिया की तरफ से कहा गया कि लॉ एंड आर्डर बनाए रखना उसकी पहली जिम्मेदारी है. शिकायत मिलने के बाद पुलिस और इंतजामिया की टीम फौरन मौके पर पहुंची और जरूरी कार्रवाई की गई. इस दौरान अमन-ओ-अमान बनाए रखने पर खास तवज्जो दी गई. पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की है. साथ ही कहा गया है कि अगर किसी तरह का तनाजा सामने आता है तो इसकी जानकारी फौरन इंतजामिया को दी जाए.
वहीं, नगर पालिका इंस्पेक्टर अहमद हसन ने कार्रवाई के हवाले से कहा कि नगर पालिका की जानिब से जाब्ते के मुताबिक कदम उठाया गया है. उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स नगर पालिका के कवानीन की खिलाफवर्जी करता है तो उसके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई आइंदा भी जारी रहेगी.