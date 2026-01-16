आला हजरत सोसाइटी के प्रेसिडेंट ने दुनिया में किया नाम रौशन, फोर्ब्स 30 अंडर 30 में चयन

Bareilly News: मशहूर अमेरिकी मैगजीन फोर्ब्स ने अपनी "30 अंडर 30 इंडिया 2026" लिस्ट जारी की है. उत्तर प्रदेश के बरेली की मशहूर आला हजरत सोसाइटी के प्रेसिडेंट और आला हजरत परिवार के सदस्य फरमान मियां को फोर्ब्स की 30 अंडर 30 इंडिया 2026 लिस्ट में शामिल किया गया है. यह उपलब्धि न सिर्फ बरेली और उत्तर प्रदेश, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है. यह चुनाव इस बात का सबूत है कि जो लोग समाज के लिए निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, उन्हें अब ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर पहचान और सम्मान मिल रहा है.

फरमान मियां इस फोर्ब्स कैटेगरी में शामिल होने वाले पहले मुस्लिम युवा हैं, जिन्हें सोशल सर्विस में अपने समर्पण और लगातार कोशिशों के लिए इंटरनेशनल पहचान मिली है. वह सिर्फ एक सोशल वर्कर नहीं हैं, बल्कि एक युवा लीडर हैं जो आइडिया और नतीजों दोनों पर ध्यान देते हैं. फरमान मियां लंबे समय से अपने अलग-अलग संगठनों के जरिए सामाजिक सेवा में सक्रिय रूप से शामिल हैं. वह समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग और गाइडेंस देते हैं, यह पक्का करते हैं कि संसाधनों की कमी किसी की प्रतिभा में रुकावट न बने. उन्होंने जरूरतमंदों और बीमारों को इलाज की सुविधा, आर्थिक मदद और हेल्थकेयर सेवाएं देने में भी अहम भूमिका निभाई है.

पहले भी मिल चुका है कई सम्मान

इन योगदानों के लिए फरमान मियां को पहले भी कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है. उन्हें "भारत गौरव" और "शांति दूत" जैसे प्रतिष्ठित खिताबों से भी नवाजा गया है. ये सम्मान उनके काम के महत्व और समाज पर उसके सकारात्मक प्रभाव को दर्शाते हैं. फोर्ब्स मैगज़ीन की लिस्ट में शामिल होने के बाद आला हजरत सोसाइटी और बरेली में खुशी का माहौल है. समुदाय के सदस्यों का कहना है कि यह सम्मान सिर्फ फरमान मियां के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है जो बिना किसी पहचान की चाह के चुपचाप समाज की भलाई के लिए काम कर रहे हैं.