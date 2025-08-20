आला हजरत के उर्स के जुलूस में कौन लगा गया ' सर तन से जुदा' के नारे ?

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में इमाम अहमद रज़ा बरेलवी (आला हजरत) के उर्स में विवादित (सर तन से जुदा) नारेबाजी की घटना सामने आई है. इस पर हिंदूवादी संगठन ने तत्काल कार्रवाई की मांग की है.
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के शहर बरेली में एक बार फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है, यहां कुछ असामाजिक तत्वों ने विवादित नारा (सर तन से जुदा) लगाया, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया है. हिंदूवादी संगठन मुल्जिमों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं.
दरअसल, उत्तर प्रदेश के बरेली में मशहूर इस्लामिक स्कॉलर इमाम अहमद रज़ा बरेलवी (आला हजरत) के 107वें उर्स शुरू हो गया है. इस दौरान सांप्रदायिक नारेबाजी की घटना सामने आई है. दावा है कि उर्स में आए कुछ अकीदतमंदों ने सर तन से जुदा जैसे विवादित नारे लगाए. इस घटना के बाद जी मीडिया की टीम मौके पर पहुंची.
जी मीडिया से बात करते हुए उर्स में मौजूद अकीदतमंदों ने इस नारे को नाजायज बताया. जी मीडिया के संवाददाता अजय कश्यप ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जायजा लिया तो पाया कि कुछ लोग थे जो 'सर तन से जुदा' के नारेबाजी करते हुए बरेली का माहौल बिगड़ने की कोशिश की. जबकि, उर्स में आए हुए जायरीनों ने सर तन से जुदा के नारों को बेहद गलत बताया. इस घटना के बाद हिंदू महासभा के मंडल अध्यक्ष पंकज पाठक ने मुल्जिमों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है.
वहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने इस विवादित नारेबाजी की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए ऐतराज जाहिर किया. साथ ही उन्होंने मुस्लिम युवाओं से आग्रह किया है कि वह इस तरह के नारेबाजी करने से बचे.
उन्होंने नारेबाजी करने वाले लोगों को नादान और बच्चे करार देते हुए कहा कि वे नासमझ हैं, उनको नहीं मालूम कि नारेबाजी का मतलब क्या है. फिलहाल मौलाना शहाबुद्दीन ने इस तरह की नारेबाजी को पूरी तरह से नाजायज करार देते हुए, मुस्लिम नौजवानों से इस तरह की नारेबाजी से बचने की सलाह दी है.