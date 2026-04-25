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Zee SalaamIndian Muslimआशीष ने रहमान बनकर फातिमा को दिया धोखा; बेटे को बेचने की धमकी!

आशीष ने रहमान बनकर फातिमा को दिया धोखा; बेटे को बेचने की धमकी!

Bhagwa Love Trap in UP: उत्तर प्रदेश के बरेली से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां बहुसंख्यक समुदाय के एक नौजवान ने मुस्लिम समुदाय के एक लड़की से नाम बदलकर शादी की, और बेटे को छीनकर फरार हो गया. इस मामले में पीड़िता बरेली के नवाबगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है. 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 25, 2026, 08:01 PM IST

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मुस्लिम लड़की से रहमान ने आशीष बनकर की शादी (PC-सोशल मीडिया)
मुस्लिम लड़की से रहमान ने आशीष बनकर की शादी (PC-सोशल मीडिया)

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में अक्सर "लव जिहाद" के नाम पर मुस्लिम नौजवानों को कटघरे में खड़ा किया जाता है. कई बार बिना पुख्ता सबूत के ही माहौल बना दिया जाता है, जबकि दूसरी ओर जब मामला उल्टा हो यानी लड़की मुस्लिम और लड़का हिंदू तो उसे अक्सर प्रेम कहानी कहकर नजरअंदाज कर दिया जाता है. बरेली से सामने आया यह मामला इसी दोहरे नजरिए पर सवाल खड़ा करता है, जहां एक मुस्लिम लड़की ने अपने शौहर पर धोखा, छल जैसे संगीन इल्जाम लगाए हैं.

यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की है. यहां एक मुस्लिम लड़की ने अपने शौहर के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. पीड़िता का आरोप है कि आरोपी आशीष ने खुद को "रहमान" बताकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर उससे दोस्ती की थी. यह दोस्ती धीरे-धीरे प्रेम संबंध में बदली और करीब एक साल तक अफेयर चलने के बाद दोनों ने शादी कर ली.

पीड़िता का कहना है कि निकाह के कई महीनों बात पता चला कि उसका शौहर मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू है और उसने अपनी पहचान छिपाकर उससे शादी की है. जब यह बात पीड़िता को पता चली तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई. शादी के बाद दोनों का एक बेटा भी हुआ, जो अब चार महीने का है. 

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पीड़िता के मुताबिक, शौहर की सच्चाई उसे ससुर की मौत के बाद पता चली, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया. हालांकि, बाद में मामला सुलझ गया था और दोनों साथ रहने लगे थे. लेकिन हाल ही में जब दोनों बरेली जंक्शन से दिल्ली जाने के लिए निकले, तो आरोपी अपने चार महीने के बेटे को लेकर अचानक फरार हो गया.

महिला ने अपने शौहर पर बेहद संगीन इल्जाम लगाए हैं. उसका कहना है कि आरोपी उसके बेटे को बेचना चाहता है, इतना ही नहीं शौहर उसे बार-बार धमकी भी दे रहा है. इस घटना के बाद वह बरेली के नवाबगंज कोतवाली पहुंची और शौहर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराया. 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपी आशीष नवाबगंज क्षेत्र के सरदार नगर का रहने वाला है और उसने रहमान बनकर करीब ढाई साल पहले शादी की थी. पीड़िता मऊ की रहने वाली है, और दोनों की पहली बार मुलाकात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हुई थी. पीड़िता ने बताया कि बातचीत के दौरान वह हमेशा अपना नाम "रहमान" बताता था, और आरोपी ने नवाबगंज मुस्लिम मोहल्ले में उससे निकाह किया था. 

पीड़िता की पहचान फातिमा के रूप में हुई है. पीड़िता ने बताया कि शादी के कई दिनों बाद जब वह "रहमान" के घर पहुंची तो गांव वालों ने बताया कि तुम मुसलमान हो, और तुम्हारा शौहर हिंदू है. उसका नाम "रहमान" नहीं "आशीष" है.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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