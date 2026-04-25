आशीष ने रहमान बनकर फातिमा को दिया धोखा; बेटे को बेचने की धमकी!

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में अक्सर "लव जिहाद" के नाम पर मुस्लिम नौजवानों को कटघरे में खड़ा किया जाता है. कई बार बिना पुख्ता सबूत के ही माहौल बना दिया जाता है, जबकि दूसरी ओर जब मामला उल्टा हो यानी लड़की मुस्लिम और लड़का हिंदू तो उसे अक्सर प्रेम कहानी कहकर नजरअंदाज कर दिया जाता है. बरेली से सामने आया यह मामला इसी दोहरे नजरिए पर सवाल खड़ा करता है, जहां एक मुस्लिम लड़की ने अपने शौहर पर धोखा, छल जैसे संगीन इल्जाम लगाए हैं.

यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की है. यहां एक मुस्लिम लड़की ने अपने शौहर के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. पीड़िता का आरोप है कि आरोपी आशीष ने खुद को "रहमान" बताकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर उससे दोस्ती की थी. यह दोस्ती धीरे-धीरे प्रेम संबंध में बदली और करीब एक साल तक अफेयर चलने के बाद दोनों ने शादी कर ली.

पीड़िता का कहना है कि निकाह के कई महीनों बात पता चला कि उसका शौहर मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू है और उसने अपनी पहचान छिपाकर उससे शादी की है. जब यह बात पीड़िता को पता चली तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई. शादी के बाद दोनों का एक बेटा भी हुआ, जो अब चार महीने का है.

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पीड़िता के मुताबिक, शौहर की सच्चाई उसे ससुर की मौत के बाद पता चली, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया. हालांकि, बाद में मामला सुलझ गया था और दोनों साथ रहने लगे थे. लेकिन हाल ही में जब दोनों बरेली जंक्शन से दिल्ली जाने के लिए निकले, तो आरोपी अपने चार महीने के बेटे को लेकर अचानक फरार हो गया.

महिला ने अपने शौहर पर बेहद संगीन इल्जाम लगाए हैं. उसका कहना है कि आरोपी उसके बेटे को बेचना चाहता है, इतना ही नहीं शौहर उसे बार-बार धमकी भी दे रहा है. इस घटना के बाद वह बरेली के नवाबगंज कोतवाली पहुंची और शौहर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराया.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपी आशीष नवाबगंज क्षेत्र के सरदार नगर का रहने वाला है और उसने रहमान बनकर करीब ढाई साल पहले शादी की थी. पीड़िता मऊ की रहने वाली है, और दोनों की पहली बार मुलाकात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हुई थी. पीड़िता ने बताया कि बातचीत के दौरान वह हमेशा अपना नाम "रहमान" बताता था, और आरोपी ने नवाबगंज मुस्लिम मोहल्ले में उससे निकाह किया था.

पीड़िता की पहचान फातिमा के रूप में हुई है. पीड़िता ने बताया कि शादी के कई दिनों बाद जब वह "रहमान" के घर पहुंची तो गांव वालों ने बताया कि तुम मुसलमान हो, और तुम्हारा शौहर हिंदू है. उसका नाम "रहमान" नहीं "आशीष" है.