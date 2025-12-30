बरेली में मुस्लिम युवक की पिटाई का आरोपी पुलिस को दिखा रहा है ठेंगा? वीडियो हुआ वायरल

Bareilly News: उत्तर प्रदेश के बरेली के राजेंद्र नगर में एक रेस्टोरेंट में मारपीट के मामले में मुख्य आरोपी और बजरंग दल के नेता ऋषभ ठाकुर का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह खुलेआम पुलिस को धमकी देते हुए दिख रहा है. बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए इस वीडियो में ऋषभ ठाकुर को यह कहते हुए सुना जा रहा है, "अगर पुलिस को लगता है कि वे हमसे पंगा ले सकते हैं, तो उनका दिमाग खराब हो गया है. जिन्होंने भी पहले हमसे पंगा लिया है, उनका फिर कभी पता नहीं चला."

इस वीडियो ने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया है और पुलिस के हालात संभालने के तरीके पर सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर कि आरोपी इतनी खुली धमकी कैसे दे पा रहा है. वीडियो में ऋषभ ठाकुर खुद को 'हिंदुत्व का रक्षक' और हिंदुत्व के लिए काम करने वाला कार्यकर्ता बताता है. वह दावा करता है कि उसके खिलाफ की जा रही कार्रवाई पूरी तरह से गलत है और प्रशासन उसे बेवजह निशाना बना रहा है.

ऋषभ ने की थी मारपीट

ऋषभ का कहना है कि राजेंद्र नगर रेस्टोरेंट में जो हुआ, उसे जानबूझकर बढ़ा-चढ़ाकर बताया जा रहा है, जबकि यह सिर्फ एक 'मामूली घटना' थी. वीडियो में ऋषभ ठाकुर घटनाओं का अपना पक्ष बताता है, जिसमें वह कहता है कि रेस्टोरेंट में एक लड़की एक मुस्लिम लड़के के साथ मौजूद थी. मुस्लिम लड़के ने लड़की के जन्मदिन के लिए कैफे बुक किया था. बाद में उसने अपने पांच मुस्लिम दोस्तों को भी बुलाया. ऋषभ के मुताबिक, उस समय छह हिंदू लड़कियां भी मौजूद थीं. वह यह बताने की कोशिश करता है कि यही विवाद का कारण था, जिसे बाद में गलत तरीके से सांप्रदायिक रंग दे दिया गया.

बरेली पुलिस पर दबाव

हालांकि, इस पूरी घटना के बारे में पुलिस या प्रशासन की ओर से अभी तक कोई साफ आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. लेकिन सोशल मीडिया पर आरोपी के वीडियो ने कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि अगर आरोपी खुलेआम धमकी दे रहा है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. फिलहाल, बरेली पुलिस पर न सिर्फ वायरल वीडियो की जांच करने का दबाव बढ़ रहा है, बल्कि पूरे रेस्टोरेंट घटना में निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी दबाव है, ताकि आगे कोई और अराजकता और तनाव न फैले.