Bareilly: मिट्टी में बदला तौकीर रजा के करीबी आरिफ का शोरूम; जबरदस्त बुलडोजर एक्शन

Bareilly News: बरेली में शनिवार को विकास प्राधिकरण (BDA) ने कॉलोनाइज़र मोहम्मद आरिफ के अवैध निर्माण पर बड़ा अभियान चलाया. मोहम्मद आरिफ को मौलाना तौकीर रज़ा का करीबी माना जाता है. पिलीभीत बाइपास रोड स्थित फ्लोरा गार्डन वेडिंग हॉल के पास बने तीन मंजिला गारमेंट और इंटीरियर शोरूम, एक जिम और करीब ढाई साल पहले जगतपुर रोड पर खड़े किए गए 16 अवैध दुकानों के बाजार को सात बुलडोज़रों की मदद से गिरा दिया गया.

8 घंटे चला ऑपरेशन

इससे पहले BDA ने पिछले महीने उनके दो वेडिंग हॉल- फहम लॉन, फ्लोरा गार्डन और स्काई लार्क होटल को भी सील किया था. सुबह 11 बजे भारी पुलिस बल, PAC और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में अभियान शुरू किया गया. सबसे पहले शोरूम और दुकानों को खाली कराया गया, उसके बाद बुलडोज़र मैदान में उतर गए. यह तोड़फोड़ अभियान करीब आठ घंटे चला.

रास्ता रोककर हुई कार्रवाई

ADM सिटी सौरभ दूबे के नेतृत्व में कार्रवाई के दौरान पिलीभीत रोड पर कई बार जाम के हालात भी बन गए. जगतपुर रोड पर दुकानों को गिराने से पहले पुलिस ने इलेक्ट्रिक पोल्स के बीच रस्सी बांधकर यातायात पूरी तरह रोक दिया. शाम होते-होते पक्की इमारतें मलबे में बदल चुकी थीं.

Add Zee News as a Preferred Source

गारमेंट शोरूम टूटा

फ्लोरा गार्डन में बना विशाल गारमेंट शोरूम तीन बुलडोज़रों के जोरदार कोशिश के बाद भी नहीं गिर पाया. दिनभर की कोशिशों के बावजूद संरचना जस की तस रही. अधिकारियों ने बताया कि अब एक Poclain मशीन लगाई जाएगी, जिससे इसे दो घंटे के भीतर गिराने की कोशिश होगी.

शोरूम में एक प्रसिद्ध गारमेंट कंपनी की दुकान चल रही थी. BDA और पुलिस टीम ने सुबह ही दुकान खाली करने को कहा था. इस दौरान दुकानदारों ने जल्दबाजी में सारा सामान निकाला. जगतपुर बाजार में Poclain मशीन ने तेजी से काम करते हुए 16 अवैध दुकानों को शाम तक पूरी तरह ध्वस्त कर दिया.