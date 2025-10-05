Bareilly में आज इन जगहों पर चलेगा बुलडोजर; BDA ने कही डाली बड़ी बात

Bareilly Bulldozer Action: बरेली में हुई हिंसा के बाद से ही योगी सरकार का बुलडोजर सैकड़ों जगहों को ज़मीदोज़ कर चुका है. शनिवार को भी कई जगहों पर बुलडोजर कार्रवाई हुई थी. अब एक बार फिर कई ठिकानों को ज़मीदोज़ किया जाना है.

किन जगहों पर चलेगा बुलडोज़र

बता दें, इससे पहले शनिवार को डॉक्टर नफीस का 1 हजार वर्ग गज में बना बारातघर तोड़ा गया था, आज रविवार को इसका बचा हुआ हिस्सा गिराया जाएगा. इसके साथ ही तौकीर रज़ा को शरण देने का इल्ज़ाम झेल रहे फरहत के घर पर भी बुलडोजर चलाया जा सकता है.

फरहत के आलीशान घर पर चलेगा बुलडोज़र

बरादरी थाना इलाके के फाईक इंक्लेव कॉलोनी में फरहत का आलीशान घर है. आज इसी कोठी पर कार्रवाई देखने को मिल सकती है. बीती रोज़ बीडीए ने इसे सील कर दिया था.

नदीम की दुकानों पर चलेगी बुलडोजर

तौकीर रज़ा की पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष नदीम खान की नौमहला मस्जिद के पास चार दुकानों को भी शनिवार को प्रशासन ने सील किया था. अंदेशा है कि आज इन पर भी बुलडोजर एक्शन हो सकता है. इसी तरह महानगर अध्यक्ष अनीस सकलैनी के ठिकानों को भी पुलिस के जरिए चिन्हित किया गया था.

क्या है फरहत पर आरोप?

फरहत तौकीर रज़ा का करीबी माना जाता है. जिस वक्त बरेली में हिंसा हुई, उस वक्त तौकीर रज़ा ने फरहत के घर ही शरण ली थी. फरहत पर आरोप है कि उसने तौकीर रज़ा की भड़काऊ वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर वायरल की.

क्या कोठी सही में है गैर कानूनी?

पुलिस ने फरहत और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने जांच में पाया है कि इस कोठी को बिना नक्शा पास कराए बनाया गया था. जिसके चलते बीडीए ने नोटिस दिया था और कोठी को खाली कराकर इसे सील कर दिया था.

बीडीए ने क्या कहा?

भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक बीडीए वीसी आईएएस मणिकंदन ए का कहना है कि आरोपियों की संपत्ति की जांच चल रही है और ये देखा जा रहा है कि कौसनी रेज़िडेंशियल और कौनसी कमर्शियल प्रोपर्टी लीगल है और कौनसी इल्लीगल.