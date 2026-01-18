Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3078195
Zee SalaamIndian Muslimघर में सामूहिक नमाज पढ़ने पर बवाल, हिंदू समुदाय की शिकायत पर 12 लोग गिरफ्तार

घर में सामूहिक नमाज पढ़ने पर बवाल, हिंदू समुदाय की शिकायत पर 12 लोग गिरफ्तार

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के बरेली में एक मुस्लिम व्यक्ति के खाली घर में सामूहिक नमाज पढ़ने पर हिंदू समाज के लोगों ने आपत्ति व्यक्त की. वहीं, इस मामले में शिकायत मिलने पर पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में ले लिया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 18, 2026, 10:49 AM IST

Trending Photos

घर में सामूहिक नमाज पढ़ने पर बवाल, हिंदू समुदाय की शिकायत पर 12 लोग गिरफ्तार

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के बरेली में खाली घर में सामूहिक तौर पर नमाज पढ़ने पर बवाल खड़ा हो गया. हिंदू समाज ने एक खाली घर में सामूहिक नमाज पढ़ने पर आपत्ति व्यक्त की और पुलिस से शिकायत की. शिकायत के आधार पर पुलिस ने एक्शन लिया और 12 लोगों को हिरासत में ले लिया. पुलिस ने हिरासत में लिए गए 12 लोगों को नमाज की अनुमति पेपर न दिखाने पर चलान कर दिया. हालांकि मजिस्ट्रेट के सामने पेशी के बाद सभी 12 लोगों को जमानत मिल गई है. 

दरअसल, यह मामला बरेली के बिशरतगंज थाने के मोहम्मदगंज गांव का है. यहां हनीफ नाम के एक व्यक्ति के खाली मकान को अस्थाई मदरसा बनाकर मुस्लिम समाज के लोगों ने सामूहिक नमाज पढ़ना शुरू कर दिया. इसको लेकर स्थानीय हिंदू समुदाय के सदस्यों ने पुलिस को शिकायत की. शिकायत मिलने पर थाना प्रभारी अनीस अहमद ने पुलिस बल के साथ मौके पर दबिश डाली.

बिशरतगंज थाना के थाना प्रभारी अनीस ने मौके पर मौजूद लोगों से उस घर में सामूहिक नमाज पढ़ने की लिखित अनुमति पेपर मांगी, लेकिन वहां मौजूद कोई भी अनुमति पेपर नहीं दिखा पाया, जिसके बाद पुलिस ने वहां मौजूद 12 लोगों को हिरासत में ले लिया. वहीं, मौके से 3 अन्य लोग फरार हो गए. बता दें कि मोहम्मदगंज गांव में एक घर में सामूहिक नमाज पढ़ने का वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिसके बाद इस मामले पर चर्चा तेज हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं, इस मामले पर SP अंशिका वर्मा ने जानकारी दी कि शिकायत के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई की. उन्होंने कहा कि बिना इजाजत किसी भी प्रकार की नई परंपरा या आयोजन करना गलत है. उन्होंने यह साफ किया कि इस प्रकार की घटनाओं में भविष्य में भी सख्त कार्रवाई की जाएगी. साथ ही पुलिस प्रशासन ने लोगों से कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी आयोजन से पहले नियमों का पालने करने की अपील की है.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Uttar Pradesh newsBareilly Namaz Controversyminority newsToday News

Trending news

iran news
अमेरिका और इजरायल को फिर मिली शिकस्त, सुप्रीम लीडर खामेनेई ने कह दी ये बड़ी बात
muslim news
गोल्डन टेंपल में वजू बनाना पड़ा महंगा,विरोध के बाद सुबहान रंगरेज को मांगनी पड़ी माफी
Rajasthan news
हिंदू सेना के बाद महाराणा प्रताप सेना का शिगूफा, अजमेर दरगाह को बताया गैर-मजहबी जगह
Delhi news
पिंकी के बाद अब दक्ष ने हथियार बांटने के लिए उकसाया, कहा- जिहादी या कठमुल्ले अगर...
Gujrat news
सोशल मीडिया से कट्टरपंथ का जाल; गुजरात केस में NIA की चार्जशीट से बड़ा खुलासा
Indonesia News
योग्याकर्ता से माकासर जा रहा विमान रहस्मयी ढंग से लापता, इंडोनेशिया में मचा हड़कप!
Uganda News
युगांडा में फिर मुसेवेनी राज; रिकॉर्ड 7वीं बार बने राष्ट्रपति, आरोपों में तूफान!
Agra News
मोहब्बत के महल में उर्स पर भाईचारे का जश्न, शाहजहां के मजार पर चढ़ी 1720 मीटर चादर
Lucknow news
ईरान में अमेरिकी साजिश का पर्दफाश, मौलाना कल्बे जव्वाद ने बताई क्यों भड़की हिंसा?
Uttar Pradesh news
सोशल मीडिया पर अफजाल अंसारी की छवि पर वार, सपा ने BJP नेता के खिलाफ दर्ज कराया FIR