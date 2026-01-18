घर में सामूहिक नमाज पढ़ने पर बवाल, हिंदू समुदाय की शिकायत पर 12 लोग गिरफ्तार

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के बरेली में खाली घर में सामूहिक तौर पर नमाज पढ़ने पर बवाल खड़ा हो गया. हिंदू समाज ने एक खाली घर में सामूहिक नमाज पढ़ने पर आपत्ति व्यक्त की और पुलिस से शिकायत की. शिकायत के आधार पर पुलिस ने एक्शन लिया और 12 लोगों को हिरासत में ले लिया. पुलिस ने हिरासत में लिए गए 12 लोगों को नमाज की अनुमति पेपर न दिखाने पर चलान कर दिया. हालांकि मजिस्ट्रेट के सामने पेशी के बाद सभी 12 लोगों को जमानत मिल गई है.

दरअसल, यह मामला बरेली के बिशरतगंज थाने के मोहम्मदगंज गांव का है. यहां हनीफ नाम के एक व्यक्ति के खाली मकान को अस्थाई मदरसा बनाकर मुस्लिम समाज के लोगों ने सामूहिक नमाज पढ़ना शुरू कर दिया. इसको लेकर स्थानीय हिंदू समुदाय के सदस्यों ने पुलिस को शिकायत की. शिकायत मिलने पर थाना प्रभारी अनीस अहमद ने पुलिस बल के साथ मौके पर दबिश डाली.

बिशरतगंज थाना के थाना प्रभारी अनीस ने मौके पर मौजूद लोगों से उस घर में सामूहिक नमाज पढ़ने की लिखित अनुमति पेपर मांगी, लेकिन वहां मौजूद कोई भी अनुमति पेपर नहीं दिखा पाया, जिसके बाद पुलिस ने वहां मौजूद 12 लोगों को हिरासत में ले लिया. वहीं, मौके से 3 अन्य लोग फरार हो गए. बता दें कि मोहम्मदगंज गांव में एक घर में सामूहिक नमाज पढ़ने का वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिसके बाद इस मामले पर चर्चा तेज हो गई.

वहीं, इस मामले पर SP अंशिका वर्मा ने जानकारी दी कि शिकायत के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई की. उन्होंने कहा कि बिना इजाजत किसी भी प्रकार की नई परंपरा या आयोजन करना गलत है. उन्होंने यह साफ किया कि इस प्रकार की घटनाओं में भविष्य में भी सख्त कार्रवाई की जाएगी. साथ ही पुलिस प्रशासन ने लोगों से कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी आयोजन से पहले नियमों का पालने करने की अपील की है.