SP ने क्या कहा?

अपने त्यागपत्र में भी उन्होंने यही बातें लिखी हैं. उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा एक जिम्मेदार और आदर्श पुलिसकर्मी की तरह वर्दी का सम्मान बनाए रखा है. अब वे राजनीति के माध्यम से समाज और देश की सेवा करना चाहते हैं. उन्होंने अपने इस्तीफे को जल्द स्वीकार करने की मांग भी की है इस्तीफे का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग भी सक्रिय हो गया. जानकारी के अनुसार, मामला सामने आने के बाद हेड कांस्टेबल मोहम्मद जमशेद को बरेली पुलिस लाइन भेज दिया गया. वहीं, बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अनुराग आर्य ने कहा कि उन्हें इस्तीफे की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से मिली है.