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10 साल की नौकरी छोड़ राजनीति में उतरेंगे मुस्लिम हेड कांस्टेबल, इस्तीफे का वीडियो वायरल

Bareilly News: बरेली जीआरपी में तैनात हेड कांस्टेबल मोहम्मद जमशेद ने राजनीति में आने की इच्छा जताते हुए इस्तीफे का ऐलान किया है. उन्होंने बढ़ती साम्प्रदायिकता और सामाजिक विभाजन पर चिंता जताई. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Written BySalaam Tv Digital Team
Published: Jun 15, 2026, 03:32 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 03:32 PM IST
10 साल की नौकरी छोड़ राजनीति में उतरेंगे मुस्लिम हेड कांस्टेबल, इस्तीफे का वीडियो वायरल

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