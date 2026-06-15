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UP News: उत्तर प्रदेश के बरेली जीआरपी में तैनात हेड कांस्टेबल मोहम्मद जमशेद ने अपनी नौकरी छोड़ने का ऐलान करते हुए एक वीडियो जारी किया है. वीडियो में वह हाथ में इस्तीफा पत्र लिए दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि नौकरी छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन उनका मकसद नौकरी से भी बड़ा है. उन्होंने राजनीति में आने और समाज में बढ़ती नफरत व साम्प्रदायिकता के खिलाफ काम करने की इच्छा जताई है.
दरअसल, मुरादाबाद जिले के मैनाठेर थाना क्षेत्र के गुरेर गांव निवासी मोहम्मद जमशेद पिछले करीब 10 सालों से उत्तर प्रदेश पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वह 22 मार्च 2026 से बरेली जंक्शन जीआरपी थाने में तैनात थे. रविवार को उन्होंने अपना इस्तीफा लिखकर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद यह मामला तेजी से वायरल हो गया. वीडियो में मोहम्मद जमशेद कहते हैं कि उन्होंने पुलिस विभाग में रहते हुए बहुत कुछ सीखा है. उनका कहना है कि पुलिस सेवा ने उन्हें वह अनुभव और सीख दी है जो शायद किसी बड़े विश्वविद्यालय से भी नहीं मिल सकती थी.
सीनियर अधिकारियों का जताया आभार
उन्होंने विभाग और अपने सीनियर अधिकारियों के प्रति आभार भी व्यक्त किया. लेकिन, उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान समय में देश और प्रदेश में साम्प्रदायिकता बढ़ रही है, जिससे लोगों के बीच दूरी, कटुता और शत्रुता पैदा हो रही है. उनका मानना है कि इस स्थिति को कम करने और समाज में समानता, एकता और धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करने के लिए राजनीति एक बेहतर माध्यम हो सकता है. इसी उद्देश्य से उन्होंने नौकरी छोड़कर सक्रिय राजनीति में आने का फैसला किया है.
SP ने क्या कहा?
अपने त्यागपत्र में भी उन्होंने यही बातें लिखी हैं. उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा एक जिम्मेदार और आदर्श पुलिसकर्मी की तरह वर्दी का सम्मान बनाए रखा है. अब वे राजनीति के माध्यम से समाज और देश की सेवा करना चाहते हैं. उन्होंने अपने इस्तीफे को जल्द स्वीकार करने की मांग भी की है इस्तीफे का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग भी सक्रिय हो गया. जानकारी के अनुसार, मामला सामने आने के बाद हेड कांस्टेबल मोहम्मद जमशेद को बरेली पुलिस लाइन भेज दिया गया. वहीं, बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अनुराग आर्य ने कहा कि उन्हें इस्तीफे की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से मिली है.