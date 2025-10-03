Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2945827
Zee SalaamIndian Muslim

Bareilly में जुमा के मद्देनजर भारी सिक्योरिटी, 8500 जवान तैनात और ड्रोन से हो रही निगरानी

Bareilly News: बरेली में जुमा के मद्देनजर भारी सिक्योरिटी तैनात की गई है. ड्रोन से नजर रखी जा रही है और लोगों से अपील की गई है कि वह किसी भी तरह के प्रोटेस्ट में हिस्सा न लें. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 03, 2025, 10:13 AM IST

Trending Photos

Bareilly में जुमा के मद्देनजर भारी सिक्योरिटी, 8500 जवान तैनात और ड्रोन से हो रही निगरानी

Bareilly News: उत्तर प्रदेश के बरेली में माहौल खराब न हो, इसके लिए इंतजामिया हर जरूरी कदम उठा रहा है. आज जुमा के मद्देनजर पुलिस औक सिक्योरिटी एजेंसी अलर्ट मोड पर है. रिपोर्ट्स के मुताबिक चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है. इसके साथ ही इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई है.

बरेली में भारी सिक्योरिटी, उलेमा की बड़ी अपील

बरेली में किसी तरह की कोई भी घटना को टाला जा सके, इसके लिए 8500, पुलिस, पीएसी और आरआरएफ जवानों की तैनाती की गई है. उलेमा ने लोगों से अपील की है कि सभी लोग जुमा की नमाज़ शांति से अदा करें और किसी भी तरह के प्रदर्शन में शामिल न हों.

क्या है बरेली में खास इंतेज़ाम

भारी सिक्योरिटी फोर्स के साथ बरेली को अलग-अलग ज़ोन में बांट दिया गया है. ताकि बेहतर निगरानी और कॉर्डिनेश हो सके. इलाके में निगरानी रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है. लोगों को वॉर्निंग दी गई है कि वह किसी भी प्रदर्शन का हिस्सा न बनें. घरों से पत्थर हटा लें, अगर किसी के भर पर पत्थर मिलते हैं तो उसके खिलाफ कानून कार्रवाई की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

डीआईजी ने कही ये बात

डीआईजी साहनी ने कहा, "स्थिति पूरी तरह सामान्य है. पुलिस रूट मार्च और पैदल गश्त कर रही है. हम सभी पक्षों से बात कर रहे हैं. त्योहारों के मद्देनजर, सीआरपीएफ और जिला बलों के साथ-साथ प्रांतीय सशस्त्र बल (पीएसी) की 10 कंपनियां यहां तैनात हैं. हम जनता से शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील करते हैं."

26 सितंबर को भड़की थी हिंसा

बरेली में पिछले जुमा यानी 26 सितंबर को हिंसा  भड़की थी. इस दौरान कई जगहों पर तोड़फोड़ और पुलिस के साथ झड़प के मामले भी सामने आए थे. पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 81 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (IMC) के चीफ मौलाना तौकीर रज़ा भी शामिल हैं. आरोप है कि मौलाना तौकीर ने लोगों को भड़काया और प्रोटेस्ट की प्लानिंग की थी.

आई लव मुहम्मद प्रोटेस्ट
दरअसल, कानपुर में 21 लोगों के खिलाफ आई लव मुहम्मद लिखने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी. जिसके बाद 'आई लव मुहम्मद' प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई. देश के अलग-अलग हिस्सों में लोगों ने हाथों में आई लव मुहम्मद' लिखे बैनर लेकर प्रोटेस्ट किया था. हालांकि, कई जगहों पर इस प्रोटेस्ट के दौरान उपद्रव भी हुआ.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

BareillyBareilly Newsmuslim newsJuma Namaaz

Trending news

gaza
Gaza: 1 दिन में 57 हत्याएं; ट्रंप के प्रस्ताव पर हमास का अपेड, क्या रुकेगी जंग?
Bareilly
मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा गलत, तो क्यों रोक रही है पुलिस, चंद्रशेखर हाउस अरेस्ट
JNU
JNU: रावण पर उमर खालिद और शरजील इमाम का पोस्टर; भारी हंगामा, ABVP पर संगीन इल्जाम
UP News
'इस्लाम की...' किताब भड़काऊ, ATS ने लड़कियों को जिहाद में फंसाने का माना हथियार!
UP News
बहराइच साम्प्रदायिक हिंसा में बहुसंख्यक समाज निकला पाक-साफ; 8 मुस्लिमों पर लगा NSA!
Unisex Salons
UK में निशाने पर मुस्लिम नाई के यूनिसेक्स सैलून; हिन्दू बहु-बेटियों का बताया खतरा!
UP News
बरेली हिंसा में सख्ती, फतेहपुर मकबरे पर मामूली कार्रवाई; UP सरकार का दोहरा रवैया!
UP News
जेल से बाहर आए उमर अंसारी, बनीं सुर्खियां; अब पंचायत चुनाव में असर की अटकलें!
Mohan Das Karamchand Gandhi
अब्दुल्ला ने अगर न बुलाया होता द.अफ्रीका तो शायद 'महात्मा' नहीं बनते मो.दा.क.गांधी!
Haryana news
ज्योति के बाद एक और यूट्यूबर गिरफ्तार, ISI को भेजता था भारत की गोपनीय जानकारी
;