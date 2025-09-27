Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2938553
Zee SalaamIndian Muslim

I Love Muhammad: जान लेने नहीं, देने की थी बात; सपा प्रवक्ता सुमैया राणा अब दे रहीं सफाई

Sumaiya Rana Bareilly violence: समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता सुमैया राणा ने बरेली में I Love Muhammad के लिए प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज करने की घटना पर एक बयान जारी किया. इस बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया है. उन्होंने उत्तर प्रदेश की पुलिस को चुनौती देते हुए कहा कि इस बार लखनऊ में विरोध प्रदर्शन होगा और पुलिस चाहे तो अपनी बंदुकों और गोलियों को तैयार रखे. पूरी खबर जाने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 27, 2025, 11:33 AM IST

Trending Photos

I Love Muhammad: जान लेने नहीं, देने की थी बात; सपा प्रवक्ता सुमैया राणा अब दे रहीं सफाई

Sumaiya Rana Bareilly violence: I Love Muhammad अभियान के तहत बीते शुक्रवार (26 सितंबर) को उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध मार्च का आयोजन किया गया था, जिसके तहत बरेली के धर्मित नेता मौलाना तौकीर रजा खान मुस्लिम समाज के साथ प्रशासन को ज्ञापन सौंपना चाह रहे थे. लेकिन पुलिस ने इजाजत देने से इनकार कर दिया. 

शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने I Love Muhammad के पोस्टर के साथ नारेबाजी शुरू कर दी. इसके बाद पुलिस ने जमकर लाठी चार्ज की. इस दौरान दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. इस मामले पर समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता सुमैया राणा ने एक बयान जारी कर कहा था कि बरेली की घटना के बाद अब सूबे की राजधानी लखनऊ में आंदोलन होगा. उन्होंने आगे कहा कि पुलिस अपनी बंदुकों और गोलियों के साथ तैयार रहें, मुस्लिम समाज के लोग खुशी-खुशी पुलिस की गोली खा लेंगे. 

सुमैया राणा के इस बयान पर विवाद खड़ा हो गया है. सुमैया राणा पर मुस्लिम समाज को हिंसा के लिए उकसाने का इल्ज़ाम लग रहा है. वहीं, समाजवादी प्रवक्ता ने अपने बयान पर सफाई दी है. उन्होंने कहा कि हमने गोली चलाने की नहीं बल्कि गोली खाने की बात कही थी.

Add Zee News as a Preferred Source

समाजवादी प्रवक्ता सुमैया राणा ने कहा कि लखनऊ में I Love Muhammad अभियान को लेकर बड़ा जन सैलाब खड़ा हो सकता है, लेकिन हम हिंसा करना नहीं चाहते. उन्होंने कहा कि बरेली में पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर बर्बरता से लाठी चार्ज किया गया. सुमैया राणा ने कहा कि अगर गलत जगह पर पोस्टर लगे थे तो उन्हें वहां से हटाकर समझा देना चाहिए था, मुकदमा दर्ज करना, लाठी चार्ज करना, जेल भेजना यह दर्शाता है कि आप एक कम्यूनिटी को डराना चाहते हो. सुमैया राणा ने आखिर में कहा कि हम अपने नारे के साथ खड़े हैं.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Uttar Pradesh newsSumaiya Rana on I Love MuhammadSumaiya Rana controversial statementminority newsToday News

Trending news

Uttar Pradesh news
जान लेने नहीं, देने की थी बात; सपा प्रवक्ता सुमैया राणा अब दे रहीं सफाई
Maulana Tauqeer Raza
किसने भड़काई बरेली में हिंसा की आग; Maulana Tauqeer Raza पर मंडरा रहे संकट के बादल!
Maharashtra news
कुरान की बेअदबी करने पर मुंबई में बवाल, MLA अबू आजमी बोले,सरकार को बनाना चाहिए कानून
Muhammad SW
Muhammad (PBUH) की मस्जिद के ऊपर हवा में 4 विस्फोट; अब किसने किया हमला?
delhi timarpur police attack
ट्रैफिक पुलिस का इल्जाम, अकबर और अफसर समेत 4 लोगों ने किया हमला; अब काट रहे सजा
Delhi
Aligarh Mob Lynching पर नाराज़ हुए शाही इमाम; जुमा की नमाज से पहले दिया बड़ा बयान
Mirwaiz Umar
Mirwaiz Umar का बड़ा इल्जाम, नमाज की नहीं दी इजाजत, किया गया नजरबंद
Uttar Pradesh news
I Love Bulldozer से किसे चिढ़ाने की हो रही कोशिश? BJP नेता के पोस्ट पर बवाल
gaza
Gaza News: जल्द रुकेगी जंग और होगी बंधकों की वापसी, Trump ने दिया बड़ा बयान
Pakistan
Pak का भारत के लिए 'ईमानदारी भरा प्रस्ताव', शहबाज़ ने यूएनजीसी में दिया बड़ा बयान
;