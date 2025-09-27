I Love Muhammad: जान लेने नहीं, देने की थी बात; सपा प्रवक्ता सुमैया राणा अब दे रहीं सफाई

Sumaiya Rana Bareilly violence: समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता सुमैया राणा ने बरेली में I Love Muhammad के लिए प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज करने की घटना पर एक बयान जारी किया. इस बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया है. उन्होंने उत्तर प्रदेश की पुलिस को चुनौती देते हुए कहा कि इस बार लखनऊ में विरोध प्रदर्शन होगा और पुलिस चाहे तो अपनी बंदुकों और गोलियों को तैयार रखे. पूरी खबर जाने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Sumaiya Rana Bareilly violence: I Love Muhammad अभियान के तहत बीते शुक्रवार (26 सितंबर) को उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध मार्च का आयोजन किया गया था, जिसके तहत बरेली के धर्मित नेता मौलाना तौकीर रजा खान मुस्लिम समाज के साथ प्रशासन को ज्ञापन सौंपना चाह रहे थे. लेकिन पुलिस ने इजाजत देने से इनकार कर दिया.
शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने I Love Muhammad के पोस्टर के साथ नारेबाजी शुरू कर दी. इसके बाद पुलिस ने जमकर लाठी चार्ज की. इस दौरान दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. इस मामले पर समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता सुमैया राणा ने एक बयान जारी कर कहा था कि बरेली की घटना के बाद अब सूबे की राजधानी लखनऊ में आंदोलन होगा. उन्होंने आगे कहा कि पुलिस अपनी बंदुकों और गोलियों के साथ तैयार रहें, मुस्लिम समाज के लोग खुशी-खुशी पुलिस की गोली खा लेंगे.
सुमैया राणा के इस बयान पर विवाद खड़ा हो गया है. सुमैया राणा पर मुस्लिम समाज को हिंसा के लिए उकसाने का इल्ज़ाम लग रहा है. वहीं, समाजवादी प्रवक्ता ने अपने बयान पर सफाई दी है. उन्होंने कहा कि हमने गोली चलाने की नहीं बल्कि गोली खाने की बात कही थी.
समाजवादी प्रवक्ता सुमैया राणा ने कहा कि लखनऊ में I Love Muhammad अभियान को लेकर बड़ा जन सैलाब खड़ा हो सकता है, लेकिन हम हिंसा करना नहीं चाहते. उन्होंने कहा कि बरेली में पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर बर्बरता से लाठी चार्ज किया गया. सुमैया राणा ने कहा कि अगर गलत जगह पर पोस्टर लगे थे तो उन्हें वहां से हटाकर समझा देना चाहिए था, मुकदमा दर्ज करना, लाठी चार्ज करना, जेल भेजना यह दर्शाता है कि आप एक कम्यूनिटी को डराना चाहते हो. सुमैया राणा ने आखिर में कहा कि हम अपने नारे के साथ खड़े हैं.