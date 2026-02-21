महराजगंज में जुमे की नमाज पर रोक से मचा बवाल, मुस्लिम समुदाय पहुंचा हाईकोर्ट

Maharajganj Jummah Namaz Controversy: उत्तर प्रदेश के महराजगंज में प्रशासन ने मुस्लिम समुदाय को जुमे की नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Trending Photos
Maharajganj Jummah Namaz Controversy: रमजान का महीना शुरू हो गया है, बीते शुक्रवार (20 फरवरी) को इस रमजान के पहले जुमे की नमाज अदा की गई, लेकिन उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के महराजगंज गांव में जुमे की नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई है. बल्कि अपने-अपने घरों में जुमे की नमाज के बदले जुहर की नमाज अदा करने पर मजबूर किया गया. इलाके में भारी पुलिस बल और PAC के जवान तैनात कर दिए गए.
महराजगंज में शुक्रवार (20 फरवरी) के दिन जुमे की नमाज पर रोक लगा दी गई, जिससे इलाके में तनाव बढ़ गया. मुसलमानों ने इस कार्रवाई के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां से उन्हें राहत मिली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और SSP अनुराग आर्य को कंटेम्प्ट नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
दरअसल, 6 जनवरी को महराजगंज गांव में जुमे की नमाज को लेकर बवाल खड़ा हो गया. महराजगंज के मुसलमानों ने एक खाली पड़े निजी घर में जुमे की नमाज अदा की थी, जिसे लेकर स्थानीय हिंदू समुदाय ने विरोध व्यक्त किया और जुमे की नमाज पढ़ने का वीडियो बनाकर पुलिस से शिकायत की. स्थानीय हिंदू समुदाय की शिकायत थी कि यहां अवैध तरीके से मस्जिद निर्माण कराकर जुमे की नमाज अदा की जा रही है. वहीं, मुस्लिम समुदाय का कहना था कि वे मस्जिद का निर्माण नहीं कर रहे हैं, बल्कि जहां नमाज पढ़ी गई वह एक निजी घर है.
स्थानीय हिंदू समुदाय की शिकायत पर पुलिस ने एक्शन लिया और 12 लोगों को हिरासत में लिया था. मुस्लिम समुदाय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और SSP अनुराग आर्य को कंटेम्प्ट नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.