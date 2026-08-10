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बरेली में रिश्ते का खौफनाक अंत! इसराइल ने पत्नी को प्रेमी संग पकड़ा, फिर पिला दिया गया एसिड

Bareilly Acid Poisoning Case: उत्तर प्रदेश के बरेली में इलाज के दौरान इसराइल की मौत हो गई. उसके परिवार का इल्जाम है कि उसकी बीवी गौसिया और उसके कथित प्रेमी सलीम ने साजिश रचकर उसे जबरदस्ती एसिड पिलाया. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByTauseef Alam
Published: Aug 10, 2026, 10:48 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 10:48 AM IST
बरेली में रिश्ते का खौफनाक अंत! इसराइल ने पत्नी को प्रेमी संग पकड़ा, फिर पिला दिया गया एसिड

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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