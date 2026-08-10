/बरेली में रिश्ते का खौफनाक अंत! इसराइल ने पत्नी को प्रेमी संग पकड़ा, फिर पिला दिया गया एसिड

3 महीने पहले हुआ था खुलासा

परिवार वालों का इल्जाम है कि करीब तीन महीने पहले इसराइल को पता चला कि उनकी पत्नी गोसिया का उनके मकान मालिक सलीम के साथ अफेयर चल रहा है. एक दिन उन्होंने दोनों को आपत्तिजनक हालत में भी पकड़ लिया था. इसके बाद इसराइल ने आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन परिवार वालों ने उन्हें बचा लिया. इस घटना से परिवार की बदनामी हुई. हालात से परेशान होकर पत्नी ने अपने पति को मारने की साजिश रची और अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसे जबरदस्ती एसिड पिला दिया. मृतक की मां बारिशा ने बताया कि उनका बेटा परिवार की संपत्ति में अपना हिस्सा लेने के बाद अलग रहने लगा था. इसी दौरान इसराइल ने अपनी पत्नी को किसी दूसरे आदमी के साथ संबंध बनाते हुए पकड़ लिया. समाज में बदनामी के डर से उसकी पत्नी ने सलीम के साथ मिलकर उसे जबरदस्ती एसिड पिला दिया, जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.