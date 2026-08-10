/बरेली में रिश्ते का खौफनाक अंत! इसराइल ने पत्नी को प्रेमी संग पकड़ा, फिर पिला दिया गया एसिड

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Bareilly News: उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले में एक महिला ने अपने पति को जबरदस्ती एसिड पिला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. गंभीर हालत में पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उसने अपनी बीवी को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा था, जिसके बाद उन दोनों ने मिलकर उसे एसिड पिलाने की साज़िश रची. फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दिया है.
दरअसल, बरेली जिले के बारादरी पुलिस स्टेशन इलाके के जोगी नवादा के रहने वाले इसराइल ने 13 साल पहले गौसिया से शादी की थी. कुछ सालों तक दोनों के बीच सब कुछ ठीक-ठाक चलता रहा. लेकिन कुछ समय बाद परिवार में झगड़े होने लगे. इसके बाद परिवार की संपत्ति का बंवारा हुआ और मां ने इसराइल को उसका हिस्सा दे दिया. फिर भी, कुछ ही दिनों बाद इसराइल घर छोड़कर किराए के मकान में रहने लगा.
3 महीने पहले हुआ था खुलासा
परिवार वालों का इल्जाम है कि करीब तीन महीने पहले इसराइल को पता चला कि उनकी पत्नी गोसिया का उनके मकान मालिक सलीम के साथ अफेयर चल रहा है. एक दिन उन्होंने दोनों को आपत्तिजनक हालत में भी पकड़ लिया था. इसके बाद इसराइल ने आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन परिवार वालों ने उन्हें बचा लिया. इस घटना से परिवार की बदनामी हुई. हालात से परेशान होकर पत्नी ने अपने पति को मारने की साजिश रची और अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसे जबरदस्ती एसिड पिला दिया. मृतक की मां बारिशा ने बताया कि उनका बेटा परिवार की संपत्ति में अपना हिस्सा लेने के बाद अलग रहने लगा था. इसी दौरान इसराइल ने अपनी पत्नी को किसी दूसरे आदमी के साथ संबंध बनाते हुए पकड़ लिया. समाज में बदनामी के डर से उसकी पत्नी ने सलीम के साथ मिलकर उसे जबरदस्ती एसिड पिला दिया, जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
पुलिस ने क्या कहा?
सर्कल ऑफिसर (CO) आशुतोष शिवम ने बताया कि पुलिस को अस्पताल से सूचना मिली थी कि चक महमूद बरादरी इलाके के रहने वाले इसराइल नाम के व्यक्ति की तेजाब पीने से मौत हो गई है. मृतक की बीवी पर इल्जाम है कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसे तेजाब पिलाने की साजिश रची थी. परिवार की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच चल रही है.