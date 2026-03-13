मौलाना तौकीर रज़ा को बेल मिलेगी या जेल? आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई

Bareilly News: इलाहाबाद हाईकोर्ट मौलाना तौकीर रज़ा खान की ज़मानत याचिका पर सुनवाई जारी रखे हुए है. प्रयागराज स्थित हाई कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई होनी है. कोर्ट ने आगे की कार्यवाही के लिए दोपहर 2 बजे का समय तय किया है. मौलाना तौकीर रज़ा और इस मामले में नामज़द अन्य आरोपियों की ज़मानत याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हो रही है.

दरअसल, सितंबर 2025 में, उत्तर प्रदेश के बरेली में I Love Mohammad पोस्टर से जुड़े एक विवाद को लेकर विरोध प्रदर्शन भड़क उठे. ये प्रदर्शन हिंसक हो गए. पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करना पड़ा. यह घटना उस समय हिंसा में बदल गई, जब लोग शुक्रवार की नमाज़ अदा करने के बाद विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. पुलिस ने आरोप लगाया कि मौलाना तौकीर रज़ा के कारण, कई इलाकों में तोड़फोड़ होने के साथ-साथ पुलिस और जनता के बीच झड़पों की खबरें सामने आईं. इस घटना के बाद पुलिस ने कड़े कदम उठाए और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की.

अभी जे में बंद हैं मौलाना तौकीर रजा

जांच एजेंसियों और पुलिस ने मौलाना तौकीर रज़ा को इस पूरी घटना का मुख्य आरोपी बताया है. पुलिस का आरोप है कि बरेली में हुई अशांति में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी और उन्हें इस घटना का मास्टरमाइंड माना जा रहा है. मौलाना तौकीर रज़ा और कई अन्य आरोपी फिलहाल इस मामले में जेल में बंद हैं. इसके चलते, मौलाना तौकीर रज़ा और अन्य आरोपियों की ओर से हाई कोर्ट में ज़मानत याचिकाएं दायर की गईं. इन याचिकाओं पर फिलहाल कोर्ट में सुनवाई चल रही है. बताया जा रहा है कि याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में अपना पक्ष रख दिया है, और उनके वकीलों ने ज़मानत के समर्थन में कई कानूनी तर्क पेश किए हैं.

सरकार के वकील ने क्या दी दलील

दूसरी तरफ, राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील कोर्ट में अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं. सरकारी पक्ष का तर्क है कि यह मामला कानून-व्यवस्था से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा है, जिसमें हिंसा और सार्वजनिक शांति भंग करने के आरोप शामिल हैं. इसलिए, कोर्ट को अपना फैसला सुनाने से पहले सभी तथ्यों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, हाई कोर्ट यह फैसला करेगा कि मौलाना तौकीर रज़ा और अन्य आरोपियों को ज़मानत दी जाए या नहीं. वहीं, आज कोर्ट फैसला सुना सकता है.

