/मस्जिद के मुअज्जिन ने की खुदकुशी; मौत से पहले का वीडियो वायरल, पत्नी और साले पर गंभीर इल्जाम

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Bareilly Mosque Muezzin Suicide: उत्तर प्रदेश के बरेली के फतेहगंज पश्चिमी कस्बे के मोहल्ला अंसारी स्थित हुसैनी मस्जिद के मुअज्जिन अब्दुल कादिर ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली. इलाज के दौरान बुधवार (29 जुलाई) को उनकी मौत हो गई. उनके मरने से पहले इलाज के दौरान का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपनी हालत के लिए पत्नी व उसके भाई को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. इससे मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस अब इस वीडियो की जांच कर रही है.
बरेली के फतेहगंज पश्चिमी कस्बे के मोहल्ला अंसारी स्थित हुसैनी मस्जिद के मुअज्जिन अब्दुल कादिर ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली. इलाज के दौरान बुधवार को उनकी मौत हो गई. उनके मरने से पहले इलाज के दौरान का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपनी हालत के लिए पत्नी व उसके भाई को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इससे मामले में नया मोड़ आ गया है. पुलिस अब इस वीडियो की जांच कर रही है.
पिछले साल झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा स्थित रजा-ए-मदीना मस्जिद के इमाम मौलाना शाहबाज अंसारी ने कर्ज से परेशान होकर खुदकुशी कर ली. इमाम मौलाना शाहबाज अंसारी मधुपुर (देवघर) के रहने वाले थे. उनकी पत्नी अपने दो बच्चों के साथ मायके जमशेदपुर में रहती है. मौलाना रजा-ए-मदीना मस्जिद में 6 महीने से नमाज पढ़ा रहे थे, लेकिन लोगों ने बताया कि कुछ दिनों से मौलाना ने सुबह फज्र की नमाज नहीं पढ़ा रहे थे. वे गुमशुम और चिंतित रहते थे. इसके बाद वह एक दिन मस्जिद के तीसरे फ्लोर पर फांसी लगा ली.