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मस्जिद के मुअज्जिन ने की खुदकुशी; मौत से पहले का वीडियो वायरल, पत्नी और साले पर गंभीर इल्जाम

Bareilly Mosque Muezzin Suicide: बरेली के फतेहगंज पश्चिमी में हुसैनी मस्जिद के मुअज्जिन अब्दुल कादिर की आत्मदाह के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई. मौत से पहले का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी और उसके भाई को जिम्मेदार बताया है. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Jul 30, 2026, 03:22 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 03:22 PM IST
मस्जिद के मुअज्जिन ने की खुदकुशी; मौत से पहले का वीडियो वायरल, पत्नी और साले पर गंभीर इल्जाम
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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