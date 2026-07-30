/मस्जिद के मुअज्जिन ने की खुदकुशी; मौत से पहले का वीडियो वायरल, पत्नी और साले पर गंभीर इल्जाम

पिछले साल झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा स्थित रजा-ए-मदीना मस्जिद के इमाम मौलाना शाहबाज अंसारी ने कर्ज से परेशान होकर खुदकुशी कर ली. इमाम मौलाना शाहबाज अंसारी मधुपुर (देवघर) के रहने वाले थे. उनकी पत्नी अपने दो बच्चों के साथ मायके जमशेदपुर में रहती है. मौलाना रजा-ए-मदीना मस्जिद में 6 महीने से नमाज पढ़ा रहे थे, लेकिन लोगों ने बताया कि कुछ दिनों से मौलाना ने सुबह फज्र की नमाज नहीं पढ़ा रहे थे. वे गुमशुम और चिंतित रहते थे. इसके बाद वह एक दिन मस्जिद के तीसरे फ्लोर पर फांसी लगा ली.