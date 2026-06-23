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मुहर्रम जुलूस में 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे, आरोपी योगेंद्र पाल और भुवनेश गिरफ्तार

Pakistan Slogan Controversy In Muharram Procession: उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में सामने आए कुछ मामलों में पुलिस जांच के बाद ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिन पर सांप्रदायिक तनाव फैलाने और दूसरे समुदाय को बदनाम करने की साजिश रचने के आरोप लगे. स्थानीय लोगों ने भाईचारे को बनाए रखने की अपील की और कहा कि ऐसे प्रयास सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाते हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 23, 2026, 07:09 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 07:09 AM IST
मुहर्रम जुलूस में 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे, आरोपी योगेंद्र पाल और भुवनेश गिरफ्तार
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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