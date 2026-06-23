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Pakistan Slogan Controversy In Muharram Procession: भारत में मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने, अपमानित करने और उसे प्रताड़ित करने के लिए बार-बार साजिश रचकर ऐसी घटनाएं करवाई जा रही हैं, जिससे इलाके का माहौल खराब हो और सांप्रदायिक झगड़े शुरू हो जाए. पिछले कुछ दिनों में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं. उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के हाफिजगंज थाना के खाईखेड़ा गांव में मोहर्रम जुलूस के दौरान हिन्दू शख्स ने भीड़ में घुसकर 12 साल के लड़के से 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगवाए, ताकि मुस्लिम समुदाय को बदनाम किया जा सके. आरोपी ने पाकिस्तान जिंदाबाज के नारे लगाते हुए वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, लेकिन इस साजिश का भंडाफोड़ हो गया. पुलिस ने योगेंद्र पाल और भुवनेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया.
स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि इलाके में सैंकड़ों सालों से हिंदू-मुस्लिम भाईचारे के साथ रह रहे हैं और मुसीबत के समय एक-दूसरे की मदद करते हैं. लेकिन यहां कुछ लोग हैं, जो यहां के भाईचारे को खराब करना चाहते हैं. स्थानीय लोगों ने बताया कि योगेंद्र पाल इससे पहले भी कई बार ऐसी कोशिश कर चुका है. लोगों ने बताया कि हर साल योगेंद्र पाल मुहर्रम के समय ढोल बजा रहे मुस्लिम बच्चों को डराता है और उनकी वीडियो बनाकर पुलिस में शिकायत करने की धमकी देता है. एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि योगेंद्र ने इससे पहले ईद-ए-मिलाद-उन-नबी के जुलूस में कुछ लड़कों के हाथों में "जय श्री राम" लिखे हुए झंडे देकर घुसा दिया और हिंदू धर्म के नारे लगवाए, ताकि दोनों समुदायों के बीच टकराव हो जाए, हालांकि मौके पर मुस्तैद पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर थाने ले गई.
हसन को फंसाने के लिए प्रधान जगपाल ने रची गोकशी की साजिश
ऐसे ही उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नूरपुर इलाके के चांगीपुर गांव में गौकशी करके मुस्लिम व्यक्ति को फंसाने की कोशिश की गई. पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि चांगीपुर के वर्तमान प्रधान जगपाल की गांव के ही हसन से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता थी. हसन आगामी प्रधानी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे. इसीलिए प्रधान जगपाल ने उसे गौकशी के मामले में फंसाने की किशिश की. अब इस मामले में सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं.
स्वाती विक्रम भोसले ने बुर्का पहनकर गोश्त फेंका, पुलिस ने की गिरफ्तार
ऐसे ही बकरीद के समय महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्वाती विक्रम भोसले नामक एक महिला ने बुर्का पहनकर एक थैले में गोश्त लिया और उसे ब्राह्मण गली में फेंक दिया. पुलिस ने मोहल्ले के सीसीटीवी खँगाले तो पता चला कि बुर्कानशीं महिला स्वाती विक्रम भोसले है. इस खुलासे के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.