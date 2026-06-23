स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि इलाके में सैंकड़ों सालों से हिंदू-मुस्लिम भाईचारे के साथ रह रहे हैं और मुसीबत के समय एक-दूसरे की मदद करते हैं. लेकिन यहां कुछ लोग हैं, जो यहां के भाईचारे को खराब करना चाहते हैं. स्थानीय लोगों ने बताया कि योगेंद्र पाल इससे पहले भी कई बार ऐसी कोशिश कर चुका है. लोगों ने बताया कि हर साल योगेंद्र पाल मुहर्रम के समय ढोल बजा रहे मुस्लिम बच्चों को डराता है और उनकी वीडियो बनाकर पुलिस में शिकायत करने की धमकी देता है. एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि योगेंद्र ने इससे पहले ईद-ए-मिलाद-उन-नबी के जुलूस में कुछ लड़कों के हाथों में "जय श्री राम" लिखे हुए झंडे देकर घुसा दिया और हिंदू धर्म के नारे लगवाए, ताकि दोनों समुदायों के बीच टकराव हो जाए, हालांकि मौके पर मुस्तैद पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर थाने ले गई.