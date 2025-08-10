बरेली में झोलाछाप नरेंद्र राजपूत की शर्मनाक हरकत; आहत मुस्लिम लड़की ने कर लिया आत्महत्या
बरेली में झोलाछाप नरेंद्र राजपूत की शर्मनाक हरकत; आहत मुस्लिम लड़की ने कर लिया आत्महत्या

UP Suicide Case: बरेली में नरेंद्र राजपूत नाम के एक मनचले डॉक्टर से तंग आकर एक मुस्लिम लड़की ने खौफनाक कदम उठाया. इस मामले में पीड़िता के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच में जुट गई है. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Aug 10, 2025, 05:25 PM IST

एसपी सिटी मानुष पारिख
Bareilly News Today: बरेली के सीबीगंज इलाके में एक मुस्लिम लड़की ने बदनामी के डर से अपनी जान दे दी. आरोप है कि इलाके के नरेंद्र राजपूत नाम के झोलाछाप डॉक्टर ने लड़की की एडिट की हुई फोटो सोशल मीडिया पर डालकर उसकी इज्जत से खिलवाड़ किया. इससे आहत होकर पीड़िता ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया. घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है. 

आरोपी झोलाछाप डॉक्टर का ताल्लुक इलाके बहुसंख्यक समुदाय से है. मृतका के भाई ने बताया कि उसकी बहन कभी-कभार इलाज के लिए आरोपी झोलाछाप डॉक्टर नरेंद्र राजपूत के पास दवा लेने जाती थी. इसी बहाने वह उसने पीड़िता का फोन नंबर लेकर उसे परेशान करने लगा. घर वाले नंबर पर फोन करने पर जब इसकी जानकारी मृतका के भाई को हुई तो उन्होंने आरोपी नरेंद्र को समझाने पहुंचे, लेकिन इस दौरान उल्टा आरोपी पीड़ित परिवार को ही जान से मारने की धमकी देने लगा.

झोलाछाफ डॉक्टर करता था परेशान

मृतका के भाई ने बताया कि जब मेरी बहन आरोपी नरेंद्र के क्लिनिक पर इलाज के लिए गई थी, इसी दौरान उसने बहन की फोटो ले ली. फिर बहन की फोटो को एडिट कर फोन में सेव कर लिया. पीड़ित के भाई ने बताया कि हालिया दिनों उनकी बहन का एक जगह रिश्ता तय हुआ था. जिसके बाद आरोपी ने उनकी बहन की एडिट की हुई फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी. यह बात सामने आते ही पीड़िता डिप्रेशन में चली गई.

शुक्रवार को परिवार के लोग नमाज पढ़ने गए थे और पीड़िता घर पर अकेली थी. तभी उसने कमरे में दुपट्टे से पंखे से लटकर खुद को फांसी लगा लिया. कुछ देर बाद जब परिजन घर लौटे और पीड़िता को फांसी के फंदे से लटका हुआ देखकर हड़कंप मच गया. आनन फानन में भाभी और मां ने किसी तरह से पीड़िता को फंदे से नीचे उतारा और तुरंत जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों चिकित्सकीय परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया. 

पुलिस ने क्या कहा?

एसपी सिटी मानुष पारिख ने बताया कि 8 अगस्त को थाना किला को एक सूचना मिली थी, जिसमें बताया गया कि एक 24 साल की लड़की ने आत्महत्या कर लिया. उन्होंने बताया कि इस सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. एसपी सिटी ने बताया कि पीड़ित परिवार ने एक शख्स के खिलाफ आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है. 

ये भी पढ़ें: मुजफ्फरनगर में अभिषेक-बिट्टू ने मौलाना की दाढ़ी नोची, टोपी फाड़ी और कैश लूटा, वीडियो वायरल

 

UP NewsBareilly Newsmuslim news

