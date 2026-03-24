Bareilly News: घर में नमाज पर एक्शन उल्टा पड़ा, DM-SP को हाईकोर्ट का तगड़ा झटका!

Bareilly News: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरेली में एक निजी घर के अंदर सामूहिक नमाज़ पढ़ने की घटना को लेकर सख़्त रुख अपनाया है. इस मामले में बरेली के DM) और SSP को एक बार फिर कोर्ट के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है.

दरअसल, 6 जनवरी को बरेली में एक निजी घर के अंदर सामूहिक नमाज़ अदा की गई थी. आरोप है कि पुलिस ने घर के अंदर चल रही नमाज़ में दखल दिया और कार्रवाई करते हुए कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया. इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता तारिक खान ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया. याचिका में कहा गया है कि निजी परिसर के अंदर धार्मिक नमाज़ पढ़ने के लिए किसी भी तरह की प्रशासनिक अनुमति की जरूरत नहीं होती, फिर भी, पुलिस ने दखल दिया और कार्रवाई की, जिसे कानून और संवैधानिक अधिकारों, दोनों का उल्लंघन माना गया है.

अब कब होगी सुनवाई

इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया इसे एक गंभीर मामला माना और प्रशासन और अधिकारियों के रवैये को लेकर सवाल उठाए. पिछली सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने बरेली के DM और SSP को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था. दोनों अधिकारी सोमवार को कोर्ट के सामने पेश हुए, जहां कोर्ट ने उनसे पूरी घटना के बारे में स्पष्टीकरण मांगा. लेकिन, कोर्ट उनके जवाबों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं दिखा. इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने उन्हें 25 मार्च को एक बार फिर पेश होने का निर्देश दिया है.

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अधिकारियों से नाराज है कोर्ट

हाई कोर्ट ने संकेत दिया कि अगर प्रशासनिक स्तर पर उसके निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है, तो इस तरह के पालन न करने को 'कोर्ट की अवमानना' माना जा सकता है. यह इस बात पर ज़ोर देता है कि कोर्ट इस मामले की सुनवाई को कितनी गंभीरता से ले रहा है. घटनाओं के इस पूरे क्रम ने प्रशासनिक कार्रवाई और नागरिकों के धार्मिक अधिकारों के बीच के नाज़ुक संतुलन को लेकर एक बहस छेड़ दी है. एक तरफ, पुलिस का कहना है कि उनकी कार्रवाई का मकसद कानून-व्यवस्था बनाए रखना था. दूसरी तरफ, याचिकाकर्ता का तर्क है कि एक निजी घर के अंदर नमाज़ पढ़ना पूरी तरह से कानूनी काम है और यह एक मौलिक व्यक्तिगत अधिकार है.

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