Bareilly: सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण का विरोध करना पड़ा भारी, आरिफ का हुक्का-पानी बंद

Bareilly News: बरेली में आरिफ कुरैशी ने सरकारी जमीन पर मस्जिद और दुकानें बनाए जाने का विरोध किया था. अब उनकी मुश्किलों में इजाफा हो गया है. रिपोर्ट के मुताबिक उनके खिलाफ फतवा जारी किया गया है.

Sami Siddiqui

Bareilly News: बरेली जिले के मीरगंज क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी की जमीन पर हुए कथित अवैध कब्जे और निर्माण कार्य की शिकायत करना एक स्थानीय निवासी को भारी पड़ गया. पीड़ित ने आरोप लगाया है कि शिकायत के बाद उनके ही समाज के कुछ लोगों ने उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया और उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं. खुद को गंभीर खतरे में बताते हुए उन्होंने उच्चाधिकारियों से सुरक्षा और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

बरेली से हैरान कर देने वाला मामला

मीरगंज थाना इलाके के मोहल्ला शेखुपुरा निवासी मोहम्मद आरिफ कुरैशी ने शासन और प्रशासन से शिकायत की थी कि पीडब्ल्यूडी की भूमि पर अवैध रूप से दुकानें और मस्जिदें बनाई गई हैं, जहां नमाज अदा किया जाना सही नहीं है. शिकायत के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग ने सड़क के दोनों ओर भूमि का चिन्हीकरण करते हुए लाल निशान लगाए थे.

समाज ने किया हुक्का पानी बंद

आरिफ कुरैशी का आरोप है कि इस कार्रवाई से नाराज मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने उनके खिलाफ फतवा जारी करा दिया. उनका कहना है कि उन्हें समाज से पूरी तरह अलग-थलग कर दिया गया है. सामाजिक बहिष्कार के तहत हुक्का-पानी बंद कर दिया गया है और लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं.

मैंने किया है इस्लाम के मुताबिक विरोध

पीड़ित आरिफ कुरैशी का कहना है कि उन्होंने कोई भड़काऊ या आपत्तिजनक बयान नहीं दिया, बल्कि कानून और इस्लामी नियमों के अनुरूप ही अवैध निर्माण का विरोध किया. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सरकारी जमीन पर हुए अवैध निर्माण की शिकायत करना अपराध है, तो फिर कानून का औचित्य ही क्या रह जाता है.

लगातार डर के माहौल में जी रहा है परिवार

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि लगातार मिल रही धमकियों के कारण उनका पूरा परिवार डर और असुरक्षा के माहौल में जीवन जीने को मजबूर है. आरिफ कुरैशी ने प्रशासन से अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

