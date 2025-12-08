Advertisement
Bareilly: मौलाना तौकीर की बढ़ी मुश्किलें, 38 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

Bareilly News: मौलाना तौकीर रजा और 37 अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई है. वह बरेली में आई लव मोहम्मद को लेकर हुए विवाद में गिरफ्तार किया गया था. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Dec 08, 2025, 11:57 AM IST

Bareilly News: बरेली में पोस्टर विवाद के बाद 26 सितंबर को हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रज़ा और 37 अन्य के खिलाफ स्थानीय अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है. यह जानकारी अधिकारियों ने सोमवार को दी है. बारादरी थाने ने इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष तौकीर रज़ा, उनके करीबी सहयोगी नफीस और अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है,

अधिकारियों ने क्या कहा?

अधिकारियों के मुताबिक, इस मामले से जुड़े नौ अन्य मुकदमों में भी तौकीर रज़ा का नाम है, जिनकी जांच अभी जारी है. गौरतलब है कि 26 सितंबर को आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर विवाद बढ़ा था, जिसके बाद बरेली में हिंसा भड़क गई थी. इसी हिंसा से जुड़े मामलों में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है.

कानपुर की घटना के बाद शुरू हुआ विवाद

हिंसा के कुछ दिनों बाद ही मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया गया था. उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने लोगों को भड़काने का काम किया था. गौरतलब है कि आई लव मोहम्मद विवाद कानपुर में हुई एक घटना के बाद शुरू हुआ था. जहां, बारह रबी उल अव्वल के मौके पर आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाया गया. इस पोस्टर पर कुछ हिंदू संगठनों ने आपत्ति ज़ाहिर की और इसके बाद कुछ लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर दिया.

मौलाना तौकीर रजा को किया गिरफ्तार

इसकी मुखालिफत में देश भर के अलग- अलग हिस्सों में लोगों ने प्रोटेस्ट किया. कुछ लोगों को डिटेन किया गया और छोड़ दिया गया. वहीं कानपुर में माहौल ज्यादा खराब होने की वजह से मौलाना तौकीर रज़ा को गिरफ्तार कर लिया गया. उनकी गिरफ्तारी के बाद कई और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया और उनके करीबियों प पर बुलडोजर एक्शन भी हुआ.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

BareillyBareilly Newsmuslim news

