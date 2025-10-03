Advertisement
Bareilly: मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा गलत, तो क्यों रोक रही है पुलिस, चंद्रशेखर हुए हाउस अरेस्ट

Bareilly: नगीना के सांसद और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को हाउस अरेस्ट किया गया है. उन्होंने कहा है कि अगर बरेली में मुस्लिम भाइयों के साथ गलत नहीं हो रहा है तो उन्हें वहां जाने से क्यों रोका जा रहा है.

Oct 03, 2025

Bareilly: बरेली में 'आई लव मुहम्मद' प्रोटेस्ट के दौरान भारी हंगामा हुआ. इस दौरान कई लोग घायल हुए और कई दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तार हुए लोगों में फेमस मौलाना तौकीर रज़ा भी शामिल हैं. अब जब नगीना के सांसद और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने मुतास्सिर लोगों से मिलने की को कोशिश की तो उन्हें भी नजरबंद कर दिया गयाा.

चंद्रशेखर को किया हाउस अरेस्ट

चंद्रशेखर को मिलने से पहले ही सहारनपुर में हाउस अरेस्ट किया गया है. पुलिस ने इसके पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है. हालांकि चंद्रशेखर ने पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं. आज़ाद ने पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा,"अगर सब कुछ ठीक है और बरेली में मेरे मुस्लिम भाइयों के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा, तो योगी सरकार मुझे उनसे मिलने से क्यों रोक रही है?"

चंद्रशेखर ने किया सोशल मीडिया पोस्ट

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर  पर लिखा कि बरेली में प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस की बर्बरता लोकतंत्र पर सीधा हमला है. आज़ाद ने लिखा,"चाहे शामली में 'आई लव मोहम्मद' लिखने पर जेल भेजना हो या 26 सितंबर को बरेली में पुलिस का बर्बर लाठीचार्ज, ये घटनाएं किसी खास मजहब को बदनाम कर वोटबैंक की राजनीति करने की साजिश का हिस्सा हैं. यह सरकार की तानाशाही और घमंड की पराकाष्ठा है."

अपने आकाओं को खुश करना चाहती है पुलिस

उन्होंने कहा कि बरेली में जो मुस्लिम प्रदर्शनकारी सिर्फ ज्ञापन देने के लिए इकट्ठा हुए थे, उन पर पुलिस ने हमला किया. पुलिस अपने आकाओं को खुश करने के लिए निर्दोष लोगों को चोट पहुंचा रही है.

मुसलमानों को दी जा रही है सामूहिक सज़ा

आज़ाद ने आरोप लगाया कि मुसलमानों को सामूहिक सजा दी जा रही है. उन पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, जैसे पिस्तौल, पेट्रोल बम और तेज़ाब की बोतलों से हमले के आरोप. जबकि वायरल वीडियो साफ़ दिखाता है कि छतों से पत्थरबाज़ी पहले से रची गई साजिश का हिस्सा थी.

उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक का उल्लंघन हो रहा है, जो धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं. आज़ाद ने मांग की कि गिरफ्तारियां और पुलिस छापेमारी तुरंत रोकी जाएं, फर्जी केस वापस लिए जाएं और असली दोषियों की जांच कर उन्हें सज़ा दी जाए.

कई दूसरे नेताओं को भी रोका गया

इससे पहले बुधवार को सहारनपुर सांसद इमरान मसूद और अमरोहा के पूर्व सांसद कुंवर दानिश अली को भी बरेली जाने से पहले नजरबंद कर दिया गया था. बरेली पुलिस अब तक 80 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है.

