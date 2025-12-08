Advertisement
Bareilly: माथे पर लगी गोली, हर्ष फायरिंग में बरात के साथ आए रिज़वान की मौत

Bareilly News: बरेली से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां शादी के प्रोग्राम में शामिल हुए रिहान की हर्ष फायरिंग के दौरान गोली लगने से मौत हो गई. रिजवान के माथे पर गोली लगी, जिसे अनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Dec 08, 2025, 12:24 PM IST

Bareilly News: सिरौली थाना क्षेत्र के शिवपुरी गांव में रविवार की रात बरात खुशियों के बजाय मातम में बदल गई, बरात में की गई हर्ष फायरिंग के दौरान एक युवक को गोली लग गई. घायल को बरेली रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान देर रात उसकी मौत हो गई. घटना से शादी समारोह में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. मरने वाले शख्स का रिजवान था.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, शिवपुरी निवासी अबरार उर्फ मंगली की बेटी की बरात बरेली के थाना सुभाषनगर क्षेत्र के सिठौरा गांव से आई थी. रात करीब नौ बजे जैसे ही बराती बस से उतरने लगे, कुछ लोगों ने अचानक तेज़ी से हर्ष फायरिंग शुरू कर दी. इसी दौरान सड़क किनारे खड़े बराती रिज़वान के माथे में गोली जा लगी और वह मौके पर ही गिर पड़ा.

डॉक्टरों ने मृत घोषित

फायरिंग करने वाले लोग घटना के तुरंत बाद वहां से फरार हो गए. सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर विनोद कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल की जांच की. घायल रिज़वान को अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी मौत हो गई.

पुलिस ने बताया कि आरोपियों की तलाश की जा रही है और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. वहीं, गमगीन माहौल के बीच पुलिस ने बरात की औपचारिकता पूरी कराई है.

चंद हफ्तों में कई मामले

हाल ही में एक ऐसा ही मामला मेरठ से आया था. जहां, बरात देख रही एक लड़की की छाती पर गोली लगने से मौत हो गई थी. वहीं एक दूसरे मामले में निकाह के बाद हुई हर्ष फायरिंग में दुल्हा के गोली लगी थी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी.

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

BareillyBareilly Newsmuslim news

Bareilly: माथे पर लगी गोली, हर्ष फायरिंग में बरात के साथ आए रिज़वान की मौत
