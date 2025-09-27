'I Love Muhammad' बैनर विवाद के बाद बरेली छावनी में तब्दील, मोबाइल-इंटरनेट 48 घंटे के लिए ठप्प

Bareilly News Today: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में हालिया कानून-व्यवस्था की गंभीर स्थिति के मद्देनजर राज्य का गृह विभाग 48 घंटे के लिए टेलीकॉम सेवाओं को बंद करने का आदेश जारी किया है. यह कदम 'I Love Muhammad' बैनर विवाद के बाद पैदा हुए तनाव को नियंत्रित करने के मकसद से उठाया गया है.

गृह विभाग के सचिव गौरव दयाल ने बताया कि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा 7 और टेलीकॉम सेवाओं के अस्थायी निलंबन नियम 2017 के तहत यह आदेश जारी किया गया है. आदेश शनिवार रात 12:30 बजे से प्रभावी होकर सोमवार रात 12:30 बजे तक लागू रहेगा. इसके तहत बरेली जिले में सभी मोबाइल सर्विस सप्लायर की एसएमएस सेवाएं और मोबाइल इंटरनेट या डेटा सेवाएं (ब्रॉडबैंड, एफटीटीएच, एडीएसएल, डीएसएल, वायरलेस सहित) पूरी तरह बंद रहेंगी.

गृह विभाग की अधिसूचना में कहा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब पर फोटो, वीडियो और टेक्स्ट के प्रसार से भावनाएं भड़कने और कानून-व्यवस्था बिगड़ने का खतरा है. सचिव गौरव दयाल ने स्पष्ट किया कि "सोशल मीडिया के दुरुपयोग से शांति भंग होने की आशंका है. इसलिए यह निलंबन जरूरी है."

Add Zee News as a Preferred Source

मौलाना तौकीर रजा खान की गिरफ्तारी के बदा बरेली पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है और प्रमुख चौराहों पर भारी फोर्स तैनात किया गया है. पुलिस अधीक्षक अनुराग शर्मा ने चेतावनी दी कि किसी भी तरह की अफवाह या उन्माद फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

पूरा विवाद कानपुर में बरावफात जुलूस के दौरान 'आई लव मोहम्मद' बैनर लगाए जाने से शुरू हुआ. यह विवाद बरेली, मुरादाबाद और रामपुर जैसे अन्य जिलों में फैल गया. बरेली में शुक्रवार को नमाज के बाद प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की, जिसमें 10 पुलिसकर्मी घायल हुए और 50 लोगों को हिरासत में लिया गया. इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान समेत कई लोग गिरफ्तार किए गए.

वहीं, हिंदू संगठनों ने जवाब में 'आई लव महादेव' और 'आई लव राम' जैसे पोस्टर लगाए, जिससे तनाव और बढ़ गया. सुरक्षा बलों द्वारा किए गए कड़े उपायों और टेलीकॉम सेवाओं की अस्थायी निलंबन के बाद जिले में शांति बनाए रखने की कोशिश की जा रही है, ताकि किसी भी तरह का जान-माल का नुकसान रोका जा सके.

यह भी पढ़ें: जानें कौन हैं मौलाना तौकीर रजा? जिनके 'I Love Muhammad' के आह्वान से हिली योगी सरकार