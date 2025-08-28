पुलिस के सामने रहम की भीख मांगते दिखे, शोएब और आसिफ; नाबालिग लड़की से की थी ये हरकत...
Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Aug 28, 2025, 01:23 PM IST

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के बदायूं में दो मुस्लिम युवकों को एक युवती के साथ छेड़खानी करने के मामले में बरेली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दोनों मुल्जिमों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें दोनों मुल्जिम लंगड़ाते हुए चल रहे हैं और पुलिस अधिकारियों से अपने कथित गुनाह की माफी मांग रहे हैं. वीडियो में सुना जा सकता है कि ये दोनों मुल्जिम कह रहे हैं कि अब से ऐसा काम नहीं करेंगे और सभी लड़कियां उनकी बहन हैं.

दरअसल, उत्तर प्रदेश के बदायूं रोड पर स्कूल से अपने घर जा रही 14 वर्ष की एक नाबालिग लड़की के साथ 2 मोटरसाइकिल सवार मुस्लिम युवकों ने बीते 20 अगस्त के दिन छेड़खानी की. इन मुल्जिमों का नाम शोएब और आसिफ है. 

इस घटना की शिकायत पीड़िता के पिता ने थाना कैंट में की. वहीं, पुलिस ने शिकायत के आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए दो टीमों का गठन कर मुल्जिमों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया. एक सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने बीते 26 अगस्त को लाल फाटक पुल के नीचे शराब भट्टी के पास से दबोच लिया. 

पुलिस की कड़ी पूछताछ में दोनों मुल्जिमों ने अपने गुनाह को कबूल कर लिया. मुल्जिमों ने बताया कि वे ड्राई फ्रूट का काम करते हैं. पूछताछ में पता चला कि दोनों मुल्जिम आला हजरत उर्स में शामिल होने के बाद अपने गांव बदायूं लौट रहे थे, रास्ते में एक लड़की स्कूटी से जा रही थी, जिसके साथ दोनों मुल्जिमों ने छेड़छाड़ की थी. अब दोनों ने कबूल किया है कि उनसे गलती हो गई है. 

पुलिस कर रही है ये कार्रवाई
पुलिस इस मामले में पूछताछ के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है. साथ ही इस पूरा घटना क्रम का अपडेट सोशल मीडिया पर डाल दिया है. 

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Uttar Pradesh newsmuslim newsToday NewsGirl Harassment Accused Shoaib Asif

