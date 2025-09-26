Advertisement
'I Love Muhammad' विवाद में बरेली पुलिस का लाठी-प्रेम; भीड़ को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा

Bareilly Lathi Charge on I Love Muhammad Rally: बरेली में 'I Love Muhammad' विवाद को लेकर शुक्रवार को हंगामा हो गया. इस्लामिया मैदान में घुसने की कोशिश पर भीड़ और पुलिस में टकराव हो गया. इस दौरान पुलिस के जरिये भीड़ पर लाठीचार्ज के बाद हालात तनावपूर्ण हो गये हैं. किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस ने शहर को छावनी में तब्दील कर दिया है. 

 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Sep 26, 2025, 04:00 PM IST

बरेली में प्रदर्शन कर रहे मुसलमानों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज
Bareilly News Today: बरेली में 'I Love Muhammad' विवाद को लेकर शुक्रवार (26 सितंबर) को माहौल गरमा गया. यहां इस्लामिया मैदान में जबरन घुसने की जिद कर रही भीड़ को पुलिस ने रोका तो हंगामा शुरू हो गया. विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी के बीच किसी शख्स ने पत्थरबाजी कर दी, जिसके बाद हालात बेकाबू हो गए. 

पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया और भीड़ को मौके से खदेड़ दिया. मिली जानकारी के मुताबि, पुलिस ने आला हजरत मस्जिद के पास प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया है. इससे मौके पर अफरा तफरी मच गई. पुलिसिया कार्रवाई में कई लोगों के घायल होने की खबर मिली है.  घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया. पुलिस फोर्स लगातार मार्च कर रही है और अधिकारियों ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है. 

हालात बिगड़ने की आशंका को देखते हुए आसपास के जिलों से अतिरिक्त फोर्स मंगाई गई है. बरेली को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है, जहां करीब 5 हजार पुलिसकर्मी तैनात हैं. ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है. जुमे की नमाज के मद्देनज़र यूपी पुलिस पहले से ही अलर्ट पर थी. मस्जिदों के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और वाहनों की चेकिंग भी चल रही है.

खबर की अपडेट जारी है....

 

Zee Salaam Web Desk

UP NewsBareilly Newsmuslim newsI Love Muhammad Rally

