Bareilly: पैगंबर मुहम्मद (स.) पर की आपत्तिजनक टिप्पणी, लोगों ने की पिटाई

Bareilly News: बरेली में बांग्लादेश के खिलाफ विनोद कुमार और मूलचंद नाम के दो युवकों ने बांग्लादेश का एक पुतला फूंका. विनोद पर आरोप है कि उसने पैगंबर मुहम्मद (स.) आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने विनोद और मूलचंद की पिटाई कर दी. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 25, 2025, 11:06 PM IST

प्रतीकात्मक तस्वीर

Bareilly News: बांग्लादेश में दीपू दास की मॉब लिंचिंग के बाद भारत के लोगों में आक्रोश है. कई राज्यों में बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. इस बीच उत्तर प्रदेश के बरेली में भी बांग्लादेश का पुतला फूंका गया. इस दौरान पैगंबर मुहम्मद (स.) को लेकर विवादित टिप्पणी की गई, जिसको लेकर बवाल खड़ा हो गया है. 

यह मामला बरेली के नवाबगंज इलाके के खतौआ गांव का है. यहां दोनों युवकों ने बांग्लादेश का पुतला फूंका, इस दौरान एक युवक ने पैगंबर मुहम्मद (स.) के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, जिससे इलाके में तनाव फैल गया. इस घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने आरोपी युवक को घेरकर पीटा. साथ ही दूसरे युवक की भी पिटाई की गई. पिटाई के बाद उस युवक ने लगभग 50 लोगों की भीड़ के खिलाफ तहरीर दी है. युवक ने बताया कि मुस्लिम समाज से जुड़ी भीड़ ने उसे जमकर पीटा और "सर तन से जुदा" के नारे लगाए. 

विनोद कुमार और मूलचंद ने बीते मंगलवार (23 दिसंबर) को बांग्लादेश के विरोध में पुतला फूंका था. विनोद कुमार पर आरोप है कि उसने पैगंबर मुहम्मद (स.) के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने पिटाई कर दी. खबर यह भी है कि मूलचंद नाम के दूसरे युवक को भी घर में घुसकर पीटा गया.

इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस खतौआ गांव पहुंची और हालात का जायजा लिया. फिलहाल गांव में रोष साफ देखने को मिल रहा है. बता दें कि बांग्लादेश में दीपू दास की मॉब लिंचिंग के बाद भारत में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. कई जगहों पर मुस्लिम समाज को टार्गेट किया और नरसंहार की बात कही गई. हिंदू रक्षा दल के उत्तराखंड राज्य के अध्यक्ष ललित शर्मा ने बांग्लादेश वाली घटना के बाद कहा कि इस्लाम और मुस्लिम स्लो प्वॉइजन है. इसलिए इस्लाम और मुसलमान को जड़ से खत्म कर देना चाहिए. 

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं.

Bareilly News

