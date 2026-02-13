पाकिस्तान में शिया समुदाय का नरसंहार; बरेली में फूटा गुस्सा; सुरक्षा की मांग

Advertisement
Zee SalaamIndian Muslimपाकिस्तान में शिया समुदाय का नरसंहार; बरेली में फूटा गुस्सा; सुरक्षा की मांग

Protest against Pakistan in Bareilly: पाकिस्तान और बांग्लादेश में शिया समुदाय पर कथित अत्याचार और इस्लामाबाद मस्जिद धमाके के विरोध में बरेली में जोरदार प्रदर्शन हुआ. शिया यूथ पंच रत्न के नेतृत्व में लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए, आतंकवाद की निंदा की और दोनों देशों में शिया समुदाय की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की मांग की.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 13, 2026, 10:45 PM IST

शिया समुदाय के नरसंहार पर बरेली में फूटा गुस्सा
Bareilly Protest News: पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और बांग्लादेश में शिया समुदाय पर हो रहे अत्याचार और इस्लामाबाद की मस्जिद में हाल ही में हुए बम धमाके ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है. शिया समुदाय के खिलाफ हो अत्याचार और हत्या के विरोध में बरेली की सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला. शिया यूथ पंच रत्न के बैनर तले बड़ी संख्या में लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध जताया और नारों के साथ अपनी आवाज बुलंद की.

इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. प्रदर्शनकारियों ने हाथों में "पाकिस्तान मुर्दाबाद" और "आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता" जैसे संदेश लिखे पोस्टर लेकर अपना विरोध जताया. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे मजलूमों के साथ खड़े हैं और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठा रहे हैं. विरोध प्रदर्शन में मौजूद वक्ताओं ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान में लगातार शिया समुदाय का नरसंहार किया जा रहा है, जो इंसानियत पर एक कलंक है. 

बरेली में पाकिस्तान के खिलाफ हल्ला बोल
कलेक्ट्रेट परिसर में जुटी भीड़ ने "तुम एक हुसैनी मारोगे, हर घर से हुसैनी निकलेगा" जैसे नारे लगाए और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाने की मांग की. प्रदर्शनकारियों के बैनरों पर "आईएसआईएस मुर्दाबाद" और "बेगुनाहों के कातिलों को सख्त सजा दी जाए" जैसे संदेश भी लिखे थे. उन्होंने कहा कि इस्लाम अमन और भाईचारे का संदेश देता है और नफरत फैलाने वालों का धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है. शिया यूथ पंच रत्न के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और उन्होंने शिया समुदाय के खिलाफ हिंसा के मामलों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कलेक्ट्रेट पर अपनी आवाज बुलंद की.

जुमे की नमाज में शिया मस्जिद में हुआ था आत्मघाती हमला
बता दें, पाकिस्तान में हालिया दिनों शिया समुदाय को निशाना बनाकर हमला किया गया था. 6 फरवरी 2026 को राजधानी इस्लामाबाद के टर्लाई कलां इलाके में स्थित खदीजा तुल कुबरा नामक शिया मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान आत्मघाती बम धमाका हुआ. इस हमले में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई, जबकि 160 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हमलावर ने पहले मस्जिद के गेट पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों पर गोली चलाई और फिर नमाजियों के बीच खुद को विस्फोट से उड़ा लिया, जिससे मस्जिद में अफरा-तफरी मच गई. 

इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट-खोरासान (ISKP) से जुड़े आतंकियों ने ली है. विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान में शिया समुदाय लंबे समय से चरमपंथी संगठनों के निशाने पर रहा है और ऐसे हमलों का मकसद सुन्नी-शिया सांप्रदायिक तनाव को भड़काना होता है. पिछले कई सालों में शिया मस्जिदों, जुलूसों और धार्मिक आयोजनों पर बार-बार हमले हुए हैं, जिससे अल्पसंख्यक संप्रदायों की सुरक्षा को लेकर लगातार चिंता बनी हुई है.

