Zee SalaamIndian Muslim

2 साल बाद आया होश! धर्म परिवर्तन का इल्जाम लगाकर समीर और इरफान को कराया गिरफ्तार

Bareilly Religious Conversion Case: बरेली में एक मेडिकल शॉप पर काम करने वाले समीर नाम के युवक ने दो मुस्लिम युवकों पर धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगाया है. अमरीश ने कहा कि उसका धर्म परिवर्तन करवाया गया, गाय का मांस खिलाया गया, कलमा पढ़ाया गया साथ ही नाम बदल दिया गया. अमरीश ने यह शिकायत धर्म परिवर्तन करने के दो साल बाद की है. हालांकि अमरीश ने यह बताया कि वह फिर से हिंदू धर्म को स्वीकरा कर चुका है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Nov 21, 2025, 10:53 AM IST

Bareilly Religious Conversion Case: बरेली के रहने वाले अमरीश गोस्वामी ने समीर और इमरान नाम के युवक पर धर्मपरिवर्तन कराने का आरोप लगाया है. अमरीश गोस्वामी ने यह भी आरोप लगाया कि इन लोगों ने ऑनलाइन बिजनेस के नाम पर साइबर फ्रॉड के काम में लगा दिया. अमरीश की शिकायत पर पुलिस ने समीर और इमरान नाम के दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया है. समीर ने यह शिकायत धर्म परिवर्तन करने के दो साल बाद की है. 

दरअसल, अमरीश गोस्वामी को बंगाल पुलिस ने साइबर फ्रॉड के आरोप में गिरफ्तार किया, जिसके बाद अमरीश को तीन महीने तक जेल में रहना पड़ा. जेल से रिहा होने के बाद अमरीश बरेली में SSP से शिकायत की है. अमरीश ने SSP को बताया कि वह साल 2023 में शहबाजपुर में एक मेडिकल शॉप किराए पर ली थी. उस दुकान मालिक के भतीजा समीर उस दुकान पर रोज आता था, जिसके बाद समीर ने अमरीश की ब्रेनवॉश की और धर्म परिवर्तन करवाया.

अमरीश ने समीर पर आरोप लगाए हैं कि उसे गाय का मांस खिलाया गया, मस्जिद ले जाकर कलमा पढ़वाया गया. साथ ही अमरीश गोस्वामी का नाम रज़ा कर दिया गया. ऐसे में सवाल यह उठता है कि इतने पढ़े लिखे लड़के को कोई भी व्यक्ति इतनी आसानी से कैसे ब्रेनवॉश कर दिया और अमरीश ने समीर की सभी बातों को कैसे मान लिया? साथ ही यह भी सवाल है कि अमरीश ने अपना धर्म भी परिवर्तन कर लिया? अमरीश इन सब बातों की शिकायत दो साल बाद कर रहा है, जब वह साइबर क्राइम में पकड़ा गया. 

अमरीश की शिकायत पर SSP ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिया. SSP के निर्देश पर पुलिस ने समीर और इमरान को गिरफ्तार कर लिया है. बता दें कि समीर और इमरान की ओर से इन आरोपों को लेकर कोई बयान सामने नहीं आई है. अमरीश ने SSP से अपील की है कि इन दो आरोपियों के अलावा आसिफ खान, अनस कुरैशी, और अन्य पर भी कार्रवाई हो. वहीं, समीर फिर से हिंदू धर्म को अपना लिया है. 

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं.

Bareilly Religious Conversion Case

