महमूद बेग की अवैध हिरासत पर सुनवाई आज; इलाहाबाद HC में पेश होंगे बरेली एसएसपी

Allahabad HC on Muslim Man Illegal Custody: बरेली के रहने वाले महमूद बेग के परिजनों ने बीते दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बरेली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए. इस मामले की सुनवाई करते हाईकोर्ट की बेंच ने सख्त रूख अपनाते हुए बरेली एसएसपी को 8 सितंबर को व्यक्तिगत रुप से पेश होने को कहा है.
Bareilly News Today: बरेली पुलिस के जरिये महमूद बेग की कथित अवैध गिरफ्तारी को लेकर बीते दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिए थे. इसके तहत हाईकोर्ट ने बरेली के एसएसपी को तलब किया है. इसी क्रम में आज सोमवार (8 सितंबर) को एसएसपी को इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश होना है. सबकी निगाहें आज हाईकोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं.
दरअसल, बरेली के रहने वाले 65 साल के महमूद बेग को अवैध हिरासत में रखने का आरोप है. महमूद बेग की बीवी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दायर की है. इस याचिका में कहा गया है कि महमूद बेग को बरेली पुलिस ने 20 अगस्त से अवैध रूप से हिरासत में रखा है. आरोप है कि रात के समय एसओजी टीम घर से महमूद बेग को अवैध ढंग से उठाकर ले गई थी.
मामले की सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महमूद बेग की कथित अवैध हिरासत के मामले में सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने एडीजी, आईजी और एसएसपी को निर्देश दिया है कि वे महमूद बेग को 8 सितंबर को अदालत में पेश करें. साथ ही बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए गया था.
महमूद बेग के परिजनों का आरोप है कि 20 जुलाई को उन्हें पुलिसकर्मी जबरन घर से उठा ले गए थे और तब से वे पुलिस की हिरासत में हैं. परिवार ने सुरक्षा की गुहार लगाते हुए उनकी जान को खतरे में बताया है. बेग की बीवी परवीन अख्तर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जबकि बेटे मुदस्सिर ने आरोप लगाया कि रात में तीन गाड़ियों से आए पुलिसकर्मी बेग को घर से उठा ले गए. विरोध करने पर उन्हें धमकी दी गई. इस पूरी घटना का CCTV फुटेज मौजूद है, जिसमें पुलिस की गाड़ियां देखी जा सकती हैं.
परिजनों के मुताबिक, बेग की तबीयत बिगड़ने पर पुलिसकर्मी उनके घर दवा लेने भी पहुंचे थे. बाद में आरोप है कि पुलिस लाइंस में एक लाख रुपये की रिश्वत मांगकर बेग की रिहाई रोकी गई. परिवार ने सीनियर अधिकारियों और IGRS पोर्टल पर शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. मजबूर होकर उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हाईकोर्ट में बेग की पत्नी की तरफ से पेश वकील एहतेशाम अफसर खान ने कहा कि बिना गिरफ्तारी, FIR या वारंट के किसी को उठाना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है. अब सबकी नजरें कोर्ट की कार्रवाई पर टिकी हैं.
