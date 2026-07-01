/बरेली में मंदिर की जमीन बेचने पर विवाद, पुजारी के नाती ने मुस्लिम शख्स को किया बैनामा, प्रशासन ने की संपत्ति कुर्क

Bareilly News Today: उत्तर प्रदेश के बरेली में मंदिर की जमीन को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद अब नए मोड़ पर पहुंच गया है. प्रशासन ने पूरे मामले में सख्त कदम उठाते हुए विवादित संपत्ति को कुर्क कर लिया है. इतना ही नहीं, वहां पूजा-पाठ पहले की तरह जारी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं. दूसरी ओर, बरेली दंगे के आरोपी मौलाना तौकीर के घर की बैठक को भी प्रशासन ने सील कर दिया है, क्योंकि प्रशासन का कहना है कि वह भी इसी विवादित मंदिर की जमीन पर बनी हुई थी.