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बरेली में मंदिर की जमीन बेचने पर विवाद, पुजारी के नाती ने मुस्लिम शख्स को किया बैनामा, प्रशासन ने की संपत्ति कुर्क

Bareilly Temple Land Dispute: उत्तर प्रदेश के बरेली में एक जमीन को लेकर उस समय विवाद खड़ा हो गया, जब एक शख्स मंदिर की दीवार गिराकर आसपास के जमीन को कब्जा करने की कोशिश की. इससे इलाके में तनाव फैल गया. जांच के बाद प्रशासन ने पूरी संपत्ति और मौलाना तौकीर रजा के बैठक को सील कर दिया है.

Edited By:Raihan Shahid
Published: Jul 01, 2026, 01:18 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 01:25 PM IST
बरेली में मंदिर की जमीन बेचने पर विवाद, पुजारी के नाती ने मुस्लिम शख्स को किया बैनामा, प्रशासन ने की संपत्ति कुर्क
Image Credit: मंदिर की जमीन बेचने के विवाद के बाद संपत्ति को सील करते अधिकारीSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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