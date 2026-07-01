/बरेली में मंदिर की जमीन बेचने पर विवाद, पुजारी के नाती ने मुस्लिम शख्स को किया बैनामा, प्रशासन ने की संपत्ति कुर्क

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Bareilly News Today: उत्तर प्रदेश के बरेली में मंदिर की जमीन को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद अब नए मोड़ पर पहुंच गया है. प्रशासन ने पूरे मामले में सख्त कदम उठाते हुए विवादित संपत्ति को कुर्क कर लिया है. इतना ही नहीं, वहां पूजा-पाठ पहले की तरह जारी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं. दूसरी ओर, बरेली दंगे के आरोपी मौलाना तौकीर के घर की बैठक को भी प्रशासन ने सील कर दिया है, क्योंकि प्रशासन का कहना है कि वह भी इसी विवादित मंदिर की जमीन पर बनी हुई थी.
यह मामला बरेली के कोतवाली थाना क्षेत्र के बिहारीपुर सौदागरान स्थित लक्ष्मीनारायण मंदिर से जुड़ा है. जिला प्रशासन के मुताबिक, मंदिर की जमीन को मकान बताकर मुस्लिम समुदाय के एक शख्स को बेचने का आरोप है, और पिछले करीब तीन साल से इसको लेकर विवाद चल रहा है.
अब सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश पर इस संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है. साथ ही कोतवाली के थाना प्रभारी को इस संपत्ति का रिसीवर नियुक्त किया गया है. आदेश में यह भी साफ कहा गया है कि मंदिर में पूजा-पाठ करने में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आने दी जाएगी.
पुजारी के नाती ने मुस्लिम शख्स को बेची थी मंदिर की जमीन
मिली जानकारी के मुताबिक, यह विवाद उस समय शुरू हुआ था, जब लक्ष्मीनारायण मंदिर की देखरेख और पूजा-पाठ करने वाले पुजारी के नाती संदीप शर्मा ने मंदिर के एक हिस्से का बैनामा मुस्लिम समुदाय के एक शख्स के नाम कर दिया. मामला तब और बढ़ गया जब खरीदार ने उस जगह पर कब्जा लेने की कोशिश की. आरोप है, मकान खरीदने वाले शख्स दीवार तोड़ना शुरू कर दिया. इसके बाद इलाके में हंगामा खड़ा हो गया.
मोहल्ले के रहने वाले लवलीन कपूर और दूसरे लोगों ने दावा किया कि यह सार्वजनिक मंदिर है, लेकिन इसे निजी संपत्ति बताकर संदीप शर्मा ने इसका एक हिस्सा बेच दिया. उनका कहना था कि मंदिर की जमीन को निजी मकान दिखाकर उसका सौदा किया गया है, जिसे लेकर लोगों में नाराजगी फैल गई.
मंदिर की जमीन बेचने वाले संदीप शर्मा का बड़ा दावा
विवाद बढ़ने के बाद पुलिस ने संदीप शर्मा को पूछताछ के लिए बुलाया. पूछताछ के दौरान संदीप शर्मा ने कहा कि पूरे मकान की रजिस्ट्री उनके नाम पर है. उनका दावा था कि इसी आधार पर उन्होंने उस संपत्ति की बिक्री की है. बताया गया कि यह सौदा विवाद सामने आने से करीब डेढ़ साल पहले ही हो चुका था, लेकिन जब खरीदार ने मौके पर जाकर कब्जा लेने की कोशिश की, तभी मामला सार्वजनिक हुआ और माहौल तनावपूर्ण बन गया.
हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने तत्काल वहां किसी भी तरह की तोड़फोड़ पर रोक लगा दी. इसके बाद लवलीन कपूर ने इस मामले को सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पहुंचाया. अदालत में विवादित जमीन के असली मालिकाना हक को लेकर मामला विचाराधीन रहा. चूंकि उस समय तक मालिकाना हक का अंतिम फैसला नहीं हो पाया था, इसलिए प्रशासन ने कानून के तहत धारा 146 का इस्तेमाल करते हुए पूरी संपत्ति को कुर्क करने का फैसला लिया.
थाना प्रभारी करेंगे मंदिर की देखरेख
सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद मंगलवार (30 जून) की शाम प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची. इस टीम में क्षेत्राधिकारी संदीप सिंह, नायब तहसीलदार विदित कुमार और कोतवाली थाना प्रभारी राजीव सिंह शामिल थे. अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर कुर्की की कार्रवाई पूरी कराई और संपत्ति को प्रशासनिक नियंत्रण में ले लिया.
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि विवादित संपत्ति की देखरेख अब कोतवाली थाना प्रभारी की जिम्मेदारी होगी. साथ ही यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि मंदिर में श्रद्धालुओं के पूजा-पाठ या धार्मिक सरगर्मियों में किसी तरह की कोई रूकावट न आए.
मौलाना तौकीर राज की बैठक सील
दूसरी तरफ, इसी कार्रवाई के दौरान बरेली दंगे के कथित आरोपी मौलाना तौकीर रजा के घर पर भी पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की. प्रशासन ने मौलाना तौकीर रजा की बैठक को सील कर दिया गया. अधिकारियों का कहना है कि यह बैठक मंदिर के विवादित जमीन पर बनी हुई थी.