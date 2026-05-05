तौसीफ रजा केस: मौत से पहले की कॉल ने खोली पोल, बीवी के जरिये पेश सबूत से मची हलचल

Muslim Maulana Murder Case in Bareilly Train: बीते दिनों मौलाना तौसीफ रजा की चलती ट्रेन में संदिग्ध मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. वहीं, अब मृतक की बीवी ने हत्या का आरोप लगाते हुए रेलवे पुलिस को कई अमह सबूत सौंपे हैं. मृतक के बीवी के इस दावे के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है. अब सबकी निगाहें रेलवे पुलिस की जांच पर टिकी है.
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Uttar Pradesh News Today: मुस्लिम शख्स, चलती ट्रेन, फोन पर मदद की गुहार और फिर अचानक खामोशी…यह पूरी घटना अब एक गंभीर रहस्य बनती जा रही है. बीते दिनों उर्स से लौट रहे एक मुस्लिम शख्स की संदिग्ध मौत पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है. दूसरी इस घटना से पीड़ित परिवार सदमे में है. शुरुआत में पुलिस ने इसे आम दुर्घटना बताया, लेकिन एक ऑडियो कॉल ने पूरी वारदात का पर्दाफाश कर दिया है.
दरअसल, मुफ्ती तौसीफ रजा की चलती ट्रेन में कथित हमला कर हत्या करने का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है. मृतक की बीवी तबस्सुम खातून ने बरेली रेल पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें इस घटना को हत्या बताया गया है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है.
मिली जानकारी के मुताबिक, बिहार के किशनगंज जिले के ठाकुरगंज इलाके के बाखोटली गांव की रहने वाली तबस्सुम खातून ने बताया कि उसके शौहर तौसीफ रजा ट्रेन नंबर 104314 योगा सिटी ऋषिकेश एक्सप्रेस से बरेली से अपने घर लौट रहे थे. 26 अप्रैल की रात करीब 9 बजकर 45 मिनट पर उन्होंने अपनी बीवी को फोन कर बताया कि ट्रेन में कुछ लोग उनके साथ मारपीट कर रहे हैं और बिना वजह परेशान कर रहे हैं.
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तबस्सुम के मुताबिक, तौसीफ ने उनसे कहा कि बरेली में किसी जानकार को तुरंत इस घटना की जानकारी दे. उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए स्थिति देखने की कोशिश की, जहां उन्होंने कई लोगों को कथित तौर पर अपने शौहर पर हमला करते हुए देखा. इस दौरान उन्होंने करीब 30 सेकंड का एक ऑडियो और 2 मिनट 53 सेकंड का वीडियो भी रिकॉर्ड किया.
इसके बाद अचानक तौसीफ का फोन बंद हो गया और रात भर उनसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो सका. अगले दिन 27 अप्रैल की सुबह करीब साढ़े नौ बजे जब उन्होंने दोबारा कॉल किया, तो फोन तौसीफ के बजाय पुलिस ने उठाया. पुलिस ने पहले कुछ जानकारी ली और बाद में परिवार को बताया कि तौसीफ की हालत बेहद नाजुक है. कुछ ही देर बाद उनकी मौत की खबर सामने आई.
पीड़ित परिवार के मुताबिक, मृतक का भाई और अन्य रिश्तेदार दिल्ली से बरेली पहुंचे. वहां कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को गांव लाया गया और अंतिम संस्कार किया गया. बताया जा रहा है कि तौसीफ अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे.
तबस्सुम खातून ने आरोप लगाया है कि ट्रेन में मौजूद कुछ लोगों ने उनके शौहर को बेरहमी से पीटा और बाद में उन्हें चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया. उनका कहना है कि इस पूरी घटना को हादसा दिखाने की कोशिश की गई. उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
तबस्सुम ने अपनी शिकायत के साथ एक वीडियो क्लिप, टिकट की कॉपी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी रेलवे पुलिस को सौंपी है. उन्होंने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कराने में देरी अंतिम संस्कार और पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से हुई है. अब सबकी नजर रेवले पुलिस पर टिकी है कि वह इस मामले में क्या कार्रवाई करती है.
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