Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2941975
Zee SalaamIndian Muslim

Bareilly में पुलिस का लगातार एक्शन जारी, तौकीर रजा के इन करीबियों पर गिरेगी गाज!

Bareilly Violence Updates: बरेली में जुमा के दिन 'आई लव मुहम्मद' प्रोटेस्ट के दौरान बवाल हुआ. इसके बाद से ही पुलिस लगातार एक्शन मोड में है. कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है. पूरी खबर पढ़े के लिए स्क्रॉल करें.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 30, 2025, 09:59 AM IST

Trending Photos

Bareilly में पुलिस का लगातार एक्शन जारी, तौकीर रजा के इन करीबियों पर गिरेगी गाज!

Bareilly Violence Updates: बरेली में जुमा के दिन 'आई लव मुहम्मद' प्रोटेस्ट के दौरान भारी बवाल हुआ. इस मामले में पुलिस ने मौलाना तौकीर रज़ा को गिरफ्तार किया. इसके बाद से ही प्रशासन कड़ा रुख इख्तेयार किए हुए है. पुलिस और प्रशासनिक टीम लगातार आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई कर रही है.

बरेली विवाद में क्या है अपडेट?

पुलिस ने अब तक 55 उपद्रवियों को जेल भेजा है. 192 नामजद उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि 3351 अज्ञात उपद्रवियों पर भी केस दर्ज हुआ है. पुलिस गिरफ्तारी के लिए वीडियो और तस्वीरों का सहारा ले रही है. संवेदनशील इलाकों में ड्रोन के ज़रिए शिनाख्त की जा रही है.

तौकीर रज़ा के करीबी हैं निशाने पर

सोर्सेस के मुताबिक, मौलाना तौकीर के करीबी और मददगार अब प्रशासन के निशाने पर हैं. उनके खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारी चल रही है. बताया जा रहा है कि मौलाना तौकीर के करीबी डॉ. नफीस की मार्किट पर आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

आरिफ और फरहत पर भी होगी कार्रवाई?

प्रशासन मौलाना तौकीर को शरण देने वालों पर भी कार्रवाई की तैयारी में है. फाइक इंक्लेव में फरहत ने मौलाना तौकीर को अपने घर में शरण दी थी, जहां से उन्हें गिरफ्तार किया गया था. अब बीडीए की कार्रवाई आरिफ और फरहत के घर पर तय मानी जा रही है. आरिफ के एक होटल और दो बारात घर पहले ही बीडीए सील कर चुका है. आज उसके घर पर भी कार्रवाई मुमकिन है.

इंटरनेट सेवा बहाल

उपद्रव के बाद बरेली में तीन दिन तक इंटरनेट सेवा बंद रही थी. देर रात सेवा बहाल होने के बाद उपभोक्ताओं ने राहत की सांस ली है. साफ है कि प्रशासन किसी भी तरह नहीं चाहता है कि ये मामला और बढ़े, जिसके चलते उपद्रवियों व उनके मददगारों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

BareillyBareilly updateI Love Muhammadmuslim news

Trending news

Indonesia
Indonesia: बड़ा हादसा! इस्लामिक स्कूल की ढही इमारत, दर्जनों छात्र मलबे में दफ्न
Palestine news
अब फिलिस्तीनी कैदियों को मौत के घाट उतारेगा इजराइल; नए कानून पर मचा बवाल
Bareilly
Bareilly में पुलिस का लगातार एक्शन जारी, तौकीर रजा के इन करीबियों पर गिरेगी गाज!
Donald Trump
Hamas को मिलेगी चेकमेट? ट्रंप और नेतन्याहू के इस दाव से बचना है बड़ा मुश्किल
Uttar Pradesh news
पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के भाई रिजवान जेल से हुए रिहा, बताई अंधेरी कोठरी की आपबीती
I Love Muhammad
I Love Muhammad: बरेली में पुलिसिया एक्शन पर नाराज हुए अबू आसिम, दिया बड़ा बयान
qatar news
नेतन्याहू का टूटा अहंकार! दोहा पर हमले के लिए इजराइल ने मांगी माफी, जानें पूरा मामला
UP News
आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने पर महाराजगंज में तनाव; पुलिस ने हसीमुद्दीन को भेजा जेल
UP News
UP में 'I Love Muhammad' पर घमासान, मुस्लिम संगठन ने हिंदू त्योहार पर दिया ये बयान
UP News
मौलाना इफराहीम हुसैन बने उत्तर प्रदेश के मुफ्ती? इस मुगल प्रिंस ने किया है नियुक्त
;