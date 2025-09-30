Bareilly में पुलिस का लगातार एक्शन जारी, तौकीर रजा के इन करीबियों पर गिरेगी गाज!

Bareilly Violence Updates: बरेली में जुमा के दिन 'आई लव मुहम्मद' प्रोटेस्ट के दौरान बवाल हुआ. इसके बाद से ही पुलिस लगातार एक्शन मोड में है. कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है. पूरी खबर पढ़े के लिए स्क्रॉल करें.
Bareilly Violence Updates: बरेली में जुमा के दिन 'आई लव मुहम्मद' प्रोटेस्ट के दौरान भारी बवाल हुआ. इस मामले में पुलिस ने मौलाना तौकीर रज़ा को गिरफ्तार किया. इसके बाद से ही प्रशासन कड़ा रुख इख्तेयार किए हुए है. पुलिस और प्रशासनिक टीम लगातार आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई कर रही है.
पुलिस ने अब तक 55 उपद्रवियों को जेल भेजा है. 192 नामजद उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि 3351 अज्ञात उपद्रवियों पर भी केस दर्ज हुआ है. पुलिस गिरफ्तारी के लिए वीडियो और तस्वीरों का सहारा ले रही है. संवेदनशील इलाकों में ड्रोन के ज़रिए शिनाख्त की जा रही है.
सोर्सेस के मुताबिक, मौलाना तौकीर के करीबी और मददगार अब प्रशासन के निशाने पर हैं. उनके खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारी चल रही है. बताया जा रहा है कि मौलाना तौकीर के करीबी डॉ. नफीस की मार्किट पर आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो सकती है.
प्रशासन मौलाना तौकीर को शरण देने वालों पर भी कार्रवाई की तैयारी में है. फाइक इंक्लेव में फरहत ने मौलाना तौकीर को अपने घर में शरण दी थी, जहां से उन्हें गिरफ्तार किया गया था. अब बीडीए की कार्रवाई आरिफ और फरहत के घर पर तय मानी जा रही है. आरिफ के एक होटल और दो बारात घर पहले ही बीडीए सील कर चुका है. आज उसके घर पर भी कार्रवाई मुमकिन है.
उपद्रव के बाद बरेली में तीन दिन तक इंटरनेट सेवा बंद रही थी. देर रात सेवा बहाल होने के बाद उपभोक्ताओं ने राहत की सांस ली है. साफ है कि प्रशासन किसी भी तरह नहीं चाहता है कि ये मामला और बढ़े, जिसके चलते उपद्रवियों व उनके मददगारों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है.