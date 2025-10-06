Advertisement
मौलाना तौकीर रज़ा के करीबियों पर बिजली चोरी का आरोप, 7 लोग गिरफ्तार, देने होंगे लाखों रुपये का जुर्माना

Bareilly Violence News: बरेली हिंसा के कथित मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रज़ा और उनके करीबियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है. इसी कड़ी में बिजली विभाग ने बिजली चोरी के आरोप में मौलाना तौकीर रजा के करीबियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. इस दौरान 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है. साथ ही लाखों रुपये के जुर्माने लगाए गए हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Oct 06, 2025, 01:26 PM IST

Bareilly Violence News: बरेली हिंसा के बाद मौलाना तौकीर रज़ा और उनके करीबियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है. बरेली पुलिस, बेरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी और बिजली विभाग संयुक्त रूप से लगातार कार्रवाई कर रही है. इसी कड़ी में मौलाना तौकीर रज़ा के करीबियों के खिलाफ बिजली विभाग ने बिजली चोरी करने के आरोप में बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया और लाखों रुपये का जुर्माना राशि भुगतान करने को कहा है. 

चीफ इंजीनियर ज्ञान प्रकाश ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उन्हें बीते 30 सितंबर को जानकारी मिली कि तौकीर रज़ा के करीबियों द्वारा बिजली चोरी की जा रही है. इस सूचना के आधार पर बिजली विभाग की टीम ने छापेमारी की. छापेमारी से पहले संवेदनशील माहौल को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई. बिजली विभाग के अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी के दौरान चोरी के बिजली से चलाए जा रहे चार्जिंग स्टेशन भी मिला, जहां ई-रिक्शा चार्ज किए जा रहे थे. 

इस छापेमारी के दौरान 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया. छापेमारी के दौरान पता चला कि लगभग 93 ई-रिक्शा चोरी के बिजली से चल रहे थे. बिजली अधिकारियों ने बताया कि 77 किलोवाट की बिजली चोरी पकड़ी गई. बिजली चोरी के इल्जाम में मुल्जिमों के खिलाफ विद्युत अधिनियम की विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज कर ली गई है और 1 करोड़ 12 लाख का जुर्माना लगाया गया है. 

गौरतलब है कि बिजली चोरी के आरोप में मौलाना तौकीर रज़ा के करीबी वसीम खान पर 15.39 लाख रुपये, मोनिश खान पर 22.29 लाख रुपये, गुलाम नबी पर 26.57 लाख रुपये, अमन रज़ा पर 26.92 लाख रुपये, बरकान रज़ा के पर 37.32 लाख रुपये और अमन रज़ा खान पर 26.92 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. बरेली के अपर जिलाधिकारी संतोष कुमार सिंह ने कहा कि आरसी की प्रतियां मिलते ही वसूली की जाएगी. 

गौरतलब है कि पिछले महीने 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बीद बरेली में I Love Muhammad अभियान के समर्थन में प्रदर्शन किए गए. इस दौरान हिंसा भड़क गई. इस हिंसा के बाद मौलाना तौकीर रज़ा को बरेली हिंसा का मुख्य आरोपी बनाया गया. साथ ही सरकार के कई विभागों द्वारा मौलाना तौकीर रजा और उनके करीबियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है.  

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं.

Bareilly Violence Maulana Tauqeer RazaBareilly Violence Electric department actionminority newsToday News

