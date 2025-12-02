Advertisement
बरेली में 'इन्साफ' की जगह 'इनसाइडर लिस्ट'? तौकीर रजा के करीब हुए तो बारातघर भी गुनहगार!

BDA Action Against Maulana Tauqeer Raza's Aides: बरेली हिंसा के बाद प्रशासन के जरिये मौलाना तौकीर रजा के समर्थकों पर की जा रही कार्रवाई लगातार सवालों के घेरे में है. इसकी वजह यह है कि हिंसा और मुस्लिम धार्मिक स्थलों पर पथराव, तोड़फोड़ करने वाले बहुसंख्यक समुदाय के आरोपियों के खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है. इसके उलट मुसलमानों के खिलाफ महज आरोपों पर ही पूरा प्रशासन कार्रवाई करने में जुट जाता है. यही हाल बरेली हिंसा के कथित आरोपियों के खिलाफ भी देखने को मिल रहा है. 

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 02, 2025, 11:49 AM IST

तौकीर रजा का करीबी होना गुनाह (फाइल फोटो)
Bareilly Violence Update: बरेली में 'I Love Mohammad' के समर्थन में निकाले गए जुलूस के दौरान भड़की कथित हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिसिया कार्रवाई अब भी जारी है. हालांकि, पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं. विपक्षी दलों और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक तरफा कार्रवाई के आरोप लगाए हैं. इस हिंसा में मुख्य आरोपी बनाए गए मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर न सिर्फ पुलिस बल्कि अलग-अलग प्रशासनिक लगातार कार्रवाईयां कर रहे हैं.

अब इस हिंसा के मामले में बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) ने इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (IMC) के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा के दो करीबियों पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है. बताया जा रहा है कि पुराना शहर के सूफी टोला स्थित दो बारातघरों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा सकती है. बरेली विकास प्राधिकरण के सचिव ने एसएसपी को पत्र लिखकर सूफी टोला के गुड मैरिज हॉल और ऐवान-ए-फरहत बारातघर के ध्वस्तीकरण के लिए पुलिस फोर्स उपलब्ध कराने की मांग की है. 

इस मामले में बारादरी थाना पुलिस ने फिलहाल ऐवान-ए-फरहत बरातघर संबंधी नोटिस मिलने की पुष्टि की है. इसी क्रम में थाना पुलिस की टीम सोमवार (1 दिसंबर) की सुबह मौके पर पहुंच गई. जिससे न  गुड मैरिज हॉल के संचालक ने बारातघर से सामान बाहर निकालना शुरू कर दिया है. हालांकि, दोपहर 12 बजे तक BDA का कोई अफसर मौके पर नहीं पहुंचा था. हालांकि, बाद में BDA के अधिकारियों ने फोर्स की कमी की वजह से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई स्थगित कर दी. 

बता दें, 26 सितंबर को हुए हिंसा और बवाल के लिए मौलाना तौकीर रजा को मुख्य आरोपी बनाया गया. आरोप है कि जुमे की नमाज के बाद मौलाना तौकीर रजा के बुलाने पर मौके पर भीड़ इकट्ठा हुई थी. शासन के निर्देश पर कथित आरोपियों और उनको संरक्षण देने वालों की जांच और कार्रवाई का सिलसिला जारी है. अब गुड मैरिज हॉल के मालिक राशिद खां और ऐवान-ए-फरहत बारातघर के मालिक सरफराज वली खां का नाम भी मौलाना के करीबियों के तौर पर चर्चा में है. 

BDA सूत्रों के मुताबिक, दोनों बारातघर को बनाने के लिए प्रशासन मैप के लिए अप्रूवल नहीं लिया गया था. इन दोनों के ध्वस्तीकरण के आदेश साल 2011 में ही पारित हो गए थे. अब इस कार्रवाई को बरेली हिंसा के बाद मुख्यमंत्री योगी के सख्त रुख से जोड़कर देखा जा रहा है. लेकिन सवाल यह उठता है कि योगी सरकार को इसके डिमोलिशन की याद बरेली हिंसा के बाद ही क्यों आई. बारादरी थाना प्रभारी धनंजय पांडेय ने बताया कि BDA का पत्र मिला था. इसी क्रम में सोमवार सुबह पुलिस टीम मौके पर तैनात कर दी गई है.

यह भी पढ़ें: बलरामपुर की एक और मजार को लगी योगी सरकार की नजर, प्रशासन ने बुलडोजर से रौंदा!

