'I Love Muhammad' हिंसा केस में तौकीर रजा पर कोर्ट का शिकंजा, 28 आरोपियों का ट्रायल शुरू

राज्य चुनें
Bareilly Violence Case: बरेली हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रजा समेत 28 आरोपियों के खिलाफ सेशंस ट्रायल तय समय पर शुरू हो गया है. तौकीर रज़ा समेत 28 आरोपियों पर भीड़ की अगुवाई करने का आरोप है. उन्होंने हिंसक गतिविधियों की पहले से प्लानिंग और प्लानिंग की थी. पुलिस की फाइल की गई चार्जशीट में कहा गया है कि दंगे के दौरान भीड़ के पास हथियार, ईंटें, पत्थर, कांच की बोतलें और एसिड से भरी बोतलें थीं. इसके अलावा, दंगाइयों ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने में लगी पुलिस टीम पर हमला किया, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. इस घटना से लोगों में दहशत फैल गई, इलाके की शांति भंग हो गई और दुकानदारों ने घबराहट में मार्केट बंद कर दिया. अब आरोप तय होने के बाद प्रॉसिक्यूशन कोर्ट में अपने सबूत और गवाह पेश करेगा, जबकि डिफेंस को भी अपना केस पेश करने का मौका मिलेगा.
दरअसल, 26 सितंबर 2025 को बरेली में जुमे की नमाज के बाद 'I Love Muhammad' पोस्टर विवाद को लेकर एक जुलूस निकाला गया था. यह विरोध प्रदर्शन मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर आयोजित किया गया था. प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई, जिससे पुलिस और भीड़ के बीच झड़प हो गई. इस हिंसा में पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल हो गए. इस मामले में पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी तौकीर राज को बनाया. इस मामले की कानूनी कार्रवाई तेज हो गई है.
मौलाना तौकीर रजा को बनाया गया मुख्य आरोपी
20 जुलाई को ADJ 5 आर संतोष कुमार यादव की कोर्ट ने दंगे में मुख्य आरोपी बनाए गए मौलाना तौकीर रजा समेत 28 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए. इसके साथ ही मामले में नियमानुसार सेशन ट्रायल शुरू हो गया है. कोर्ट ने आखिरी सुनवाई के लिए 1 अगस्त की तारीख तय की है. सुनवाई के दौरान मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा को फतेहगढ़ सेंट्रल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया. बाकी आरोपी खुद कोर्ट में पेश हुए. प्रॉसिक्यूशन के मुताबिक, 26 सितंबर 2025 को बारादरी थाना इलाके में सैलानी रोड पर भारी भीड़ जमा हो गई थी.
'आई लव मुहम्मद' पोस्टर विवाद की शुरुआत कहां से हुई?
गौरतलब कि 'आई लव मुहम्मद' पोस्टर का मामला 2025 में उत्तर प्रदेश के कानपुर में शुरू हुआ था. कानपुर पुलिस ने इन पोस्टरों को लेकर कई लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए. पुलिस का कहना था कि ये पोस्टर सामाजिक सद्भाव बिगाड़ रहे थे. पुलिस की इस कार्रवाई से लोगों में गुस्सा फैल गया और पूरे देश में हंगामा मच गया. इसी तनाव के बीच, बरेली में लोग विरोध-प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई.