'I Love Muhammad' हिंसा केस में तौकीर रजा पर कोर्ट का शिकंजा, 28 आरोपियों का ट्रायल शुरू

Bareilly Violence Case: बरेली हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रजा समेत 28 आरोपियों के खिलाफ सेशंस ट्रायल तय समय पर शुरू हो गया है. तौकीर रज़ा समेत 28 आरोपियों पर भीड़ की अगुवाई करने का आरोप है. उन्होंने हिंसक गतिविधियों की पहले से प्लानिंग और प्लानिंग की थी. पुलिस की फाइल की गई चार्जशीट में कहा गया है कि दंगे के दौरान भीड़ के पास हथियार, ईंटें, पत्थर, कांच की बोतलें और एसिड से भरी बोतलें थीं. इसके अलावा, दंगाइयों ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने में लगी पुलिस टीम पर हमला किया, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. इस घटना से लोगों में दहशत फैल गई, इलाके की शांति भंग हो गई और दुकानदारों ने घबराहट में मार्केट बंद कर दिया. अब आरोप तय होने के बाद प्रॉसिक्यूशन कोर्ट में अपने सबूत और गवाह पेश करेगा, जबकि डिफेंस को भी अपना केस पेश करने का मौका मिलेगा.