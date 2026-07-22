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'I Love Muhammad' हिंसा केस में तौकीर रजा पर कोर्ट का शिकंजा, 28 आरोपियों का ट्रायल शुरू

Bareilly Violence Case: बरेली हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रजा समेत 28 आरोपियों के खिलाफ सेशंस ट्रायल शुरू हो गया है. कोर्ट ने सभी आरोपियों पर आरोप तय कर दिए हैं. पुलिस की चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि हिंसा पहले से सोची-समझी साजिश थी और भीड़ ने पुलिस पर हमला किया था.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 22, 2026, 10:40 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 10:40 AM IST
'I Love Muhammad' हिंसा केस में तौकीर रजा पर कोर्ट का शिकंजा, 28 आरोपियों का ट्रायल शुरू
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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