बरेली हिंसा में पुलिस पर किसने किया तेजाब और पेट्रोल बम से हमला? प्रशासन का चौंकाने वाला खुलासा

Bareilly Violence Update: बरेली में बीते साल 26 सितंबर 2025 को 'I Love Muhammad' के समर्थन में निकाली गई एक रैली के दौरान कथित हिंसा भड़क गई थी. इस घटना को पुलिस ने साजिश करार दिया था. मामले में पुलिस ने पांच थानों में दस से ज्यादा एफआईआर दर्ज करते हुए सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया है. हिंसा के लगभग चार महीने बाद भी पुलिस हर रोज नए-नए खुलासे कर रही हैं. इसी कड़ी में शुक्रवार (30 जनवरी) को पुलिस ने एक और बड़ा दावा करते हुए सनसनी फैला दी.

पुलिस ने दावा किया कि बरेली में हुए उपद्रव के दौरान शहर में पुलिस पर न सिर्फ पेट्रोल बम फेंके गए थे, बल्कि एसिड से भी हमला किया गया था. फारेंसिक साइंस लैब (FSL) में भी इसकी पुष्टि हो चुकी है. पुलिस के मुताबिक, श्यामगंज में हुई हिंसा के बाद मौके से बरामद बोतलों को जब लैब भेजा गया तो उसमें एसिड पाया गया था. पुलिस इस रिपोर्ट को अपनी विवेचना में शामिल करेगी.

कैसे शुरू हुई बरेली हिंसा?

आरोप है कि कानपुर में 'I Love Muhammad' पोस्टर के समर्थन में मौलाना तौकीर रजा ने 26 सितंबर को जिला प्रशासन ज्ञापन सौंपने का ऐलान किया था. इस दौरान उन्होंने लोगों से बड़ी संख्या में मौके पर इकट्ठे होकर रैली में शामिल होने की अपील की थी. घटना वाले दिन जब लोग इस्लामिया इंटर कॉलेज ग्राउंड की तरफ बढ़ रहे थे, इसी दौरान पुलिस ने भीड़ रोकने कोशिश की.

पुलिस का आरोप है कि भीड़ ने उन पर पत्थर, पेट्रोल और तेजाब से हमला कर दिया था. हैरानी तो तब हुई जब आम लोगों पर डंडे बरसाते हुए, जिसकी वीडियो और फोटो भी वायरल हुई, पुलिस ने खुद के साथ लूटपाट के आरोप लगाए. दावा है कि लोगों उपद्रवियों ने पुलिस का वायरलेस, एंटी राइट गन जैसे कई सामान लूटकर फरार हो गए. इस हिंसा में कई पुलिसकर्मी कथित तौर पर घायल हो गए.

कथित हिंसा केस में पुलिस ने पांच थानों में दर्ज किया FIR

हिंसा के बाद बरेली शहर के पांच थानों में कथित उपद्रवियों पर 10 से मुकदमे दर्ज किए गए थे. जिसमें कोतवाली में पांच, बारादरी में दो और प्रेमनगर, कैंट व किला थाने में एक-एक मुकदमा लिखा गया. पुलिस सभी मुकदमों में पार्ट चार्जशीट दाखिल कर चुकी है. फाइनल चार्जशीट दाखिल होना अभी बाकी है. पुलिस ने इस मामले में मौलाना तौकीर रजा समेत 92 लोगों को जेल भेजा है.

इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा अभी भी फतेहगढ़ की जेल में बंद हैं. कुछ आरोपितों को जमानत मिल चुकी है. श्यामगंज में पुलिस पर हमला होने का दावा करते हुए बारादरी इंस्पेक्टर धनंजय पांडेय ने एफआईआर लिखाई थी. इस मामले की जांच पहले इज्जतनगर इंस्पेक्टर और बाद में क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई. क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर संजय धीर अब इस मामले की जांच कर रहे हैं.

पुलिस ने इस मुकदमे में नदीम, अनीस सकलैनी, साजिद सकलैनी, तहमीन, वसीन तहसीनी, अजीम, अदनान, मोईन सिद्दीकी, फैजुल नवी, कलीम खां, मोबीन, नयाब उर्फ निम्मा, बबलू खां, दाऊद खां, अमन, अजमल रफी, फैजान, समनान, सम्मू खान, अरशद उल्ला, मुस्तफा नूरी, नौशाद खान, मुनीम मियां, मोहम्मद आकिब, मुन्ना, सलाउद्दीन, यूनुस और आशू को नामजद करते हुए 250 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया है.

