मौलाना तौकीर रजा पर कार्रवाई देख बदले कांग्रेस नेता के सुर; सोशल मीडिया पर मांगी माफी

Moradabad Congress Leader Apologize Video: बरेली हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रजा के समर्थन में बयान देने वाले मुरादाबाद कांग्रेस नेता सगीर सईद के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं. बरेली केस में ताबड़तोड़ कार्रवाई होता देखकर सोशल मीडिया पर माफी मांगते हुए नजर आए. मेयर पद के प्रत्याशी रहे सगीर ने सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ कथित तौर विवादित बयान दिया था. 

 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Edited By: Raihan Shahid|Last Updated: Sep 30, 2025, 10:30 PM IST

मुरादाबाद कांग्रेस नेता सगीर सईद (फाइल फोटो)
मुरादाबाद कांग्रेस नेता सगीर सईद (फाइल फोटो)

Moradabad News Today: बरेली में 'I Love Mohammad' पोस्टर के समर्थन में निकाल गए जुलूस और प्रशासन को ज्ञापन सौंपने के दौरान हुई हिंसा का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इस मामले में पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को मुख्य आरोपी बनाया है और उनके करीबियों पर लगाताकर कार्रवाई कर रही है. इस कार्रवाई का असर मुरादाबाद तक दिखाई पड़ा, जब उनका समर्थन करने वाले एक कांग्रेस नेता को माफी मांगते हुए देखा गया.

दरअसल, मुरादाबाद कांग्रेस के सीनियर नेता सगीर सईद बीते दिनों 'I Love Muhammad' के समर्थन में इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा के जरिये निकाले जा रहे जुलूस के समर्थन में खुलकर बयान दिया था. हालांकि, अब वह सोशल मीडिया पर माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं. मुरादाबाद के कांग्रेस नेता सगीर सईद का नाम इस मामले में सुर्खियों में है. 

सगीर सईद पहले मुरादाबाद से मेयर पद के प्रत्याशी रह चुके हैं और लंबे समय से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं. बताया जा रहा है कि हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स व्हाट्सऐप और फेसबुक पर पोस्ट करते हुए मौलाना तौकीर रजा का समर्थन किया था. यही नहीं अपनी पोस्ट में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ मोर्चा खोलने का आह्वान किया था. यहां तक कि मुसलमानों से जिहाद छेड़ने की अपील भी कर दी थी.

हालांकि, जैसे ही बरेली हिंसा मामले में पुलिस ने तौकीर रजा और उनके करीबियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की, तो अचानक सगीर सईद का रुख अचानक बदल गया. मंगलवार (30 सितंबर) को उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर हाथ जोड़कर माफी मांगी. वीडियो में वह बेहद घबराए और डरे हुए दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि उनकी पोस्ट से किसी की भावनाएं आहत हुई हों तो वह खेद प्रकट करते हैं और भविष्य में ऐसी गलती दोहराई नहीं जाएगी.

सगीर सईद का यह कदम कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति और उनकी व्यक्तिगत छवि पर बड़ा असर डाल सकता है. राहुल गांधी को अपना आदर्श मानने वाले यह नेता पहले भी विवादों में रहे हैं. कुछ साल पहले जम्मू-कश्मीर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने आतंकवादियों को पेंशन देने की मांग कर सनसनी फैला दी थी. उस बयान पर भी उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था.

Zee Salaam Web Desk

