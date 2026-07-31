/बरेली की वक्फ जमीनों में करोड़ों के घोटाले का दावा, मौलाना ने पेश किए दस्तावेजी सबूत

Bareilly Waqf Property Scam: ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के नेशलनल प्रेसिडेंट मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने वक्फ की सम्पत्तियो में घोटाले को लेकर काफी दिनों से सक्रिय हैं, इस सम्बन्ध में बीते दिनों उन्होंने उत्तर प्रदेश के वजीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिखा था. उस पर समाजवादी पार्टी के लोग मौलाना पर इल्जाम लगा रहे थे कि वक्फ में घोटाले की बात मौलाना हवा हवाई कर रहे हैं, इनके पास कोई प्रूफ नहीं है. इस पर आज मौलाना जिला अधिकारी बरेली के कार्यालय पहुंचे और वहां पर उन्होंने 50 पेज पर आधारित दस्तावेज के सबूत पेश किए.