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बरेली की वक्फ जमीनों में करोड़ों के घोटाले का दावा, मौलाना ने पेश किए दस्तावेजी सबूत

Bareilly Waqf Property Scam: ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के सदर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बरेली में वक्फ संपत्तियों में कथित घोटाले के दस्तावेजी सबूत पेश करने का दावा किया है. उनका कहना है कि करोड़ों रुपये की वक्फ जमीनें गलत तरीके से बेची गई हैं. उन्होंने प्रशासन से जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Jul 31, 2026, 03:23 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 03:23 PM IST
बरेली की वक्फ जमीनों में करोड़ों के घोटाले का दावा, मौलाना ने पेश किए दस्तावेजी सबूत
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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