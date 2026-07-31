/बरेली की वक्फ जमीनों में करोड़ों के घोटाले का दावा, मौलाना ने पेश किए दस्तावेजी सबूत

राज्य चुनें
Bareilly Waqf Property Scam: ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के नेशलनल प्रेसिडेंट मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने वक्फ की सम्पत्तियो में घोटाले को लेकर काफी दिनों से सक्रिय हैं, इस सम्बन्ध में बीते दिनों उन्होंने उत्तर प्रदेश के वजीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिखा था. उस पर समाजवादी पार्टी के लोग मौलाना पर इल्जाम लगा रहे थे कि वक्फ में घोटाले की बात मौलाना हवा हवाई कर रहे हैं, इनके पास कोई प्रूफ नहीं है. इस पर आज मौलाना जिला अधिकारी बरेली के कार्यालय पहुंचे और वहां पर उन्होंने 50 पेज पर आधारित दस्तावेज के सबूत पेश किए.
मौलाना ने अपने 50 पेज के सबूत में बरेली की दो जगहों का विवरण दिया है. पहला प्रूफ तहसील बहेड़ी जिला बरेली के गांव जाम सावंत का है, जहां पर 1400 बिघा वक्फ की जमीन को कुछ बेचा गया है और कुछ बेचने की तैयारी चल रही है. आज के वक्त में बाजार भाव से 220 करोड़ रूपए की सम्पत्ति है. मौलाना ने दूसरा प्रूफ तहसील सदर जिला बरेली के गांव चंद्रपुर बिजपुरी का दिया है. ये जमीन शहरी क्षेत्र में आ जाने की वजह से 100 करोड़ की मलीयत की है, जिसको बेच दिया गया है.
मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सपा के प्रेसिडेंट अखिलेश यादव राम मंदिर चढ़ावा चोरी की बहुत चर्चा करते हैं, मगर ये चोरी सिर्फ 2.5 से 3 करोड़ की है. वहीं, अखिलेश यादव के चहीतो ने अरबों रुपए का घोटाला किया है. अपने चहीतो के घोटालों पर तो वो बिल्कुल खामोश है, मगर मुझे से घोटालों का सबूत मांग रहे हैं. इसलिए मैंने आज जिला अधिकारी के ऑफिस में जाकर के घोटालों के सबूत पेश कर दिया है.
मौलाना ने कहा कि सिर्फ बरेली में 320 करोड़ रुपए का वक्फ घोटाला हुआ है, लोग इस घोटाले को देखकर राम मंदिर के घोटाले को भूल जाएंगे. हमारे बुजुर्गे ने ज़मीने इस लिए वक्फ की थी कि इससे होने वाली आमदनी धर्म-कर्म के कामो में खर्चा हो और गरीब मुसलमानो की आर्थिक मदद की जाएं. मगर ये सब न हो करके बड़े बड़े नेताओं ने और वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारो ने भू माफियाओं से मिल करके करोड़ों की जमीनों को रूढ़ियों के भाव बेच दिया.