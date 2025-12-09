Advertisement
CISF जवान कांड की तर्ज पर बरेली में अरविंद ने निकाह में घुसकर चलाई गोली, रिजवान की मौत

Bareilly Harsh Firing Murder Row: बरेली में शादी समारोह के दौरान अरविंद यादव नाम के युवक ने शादी समारोह में घुसकर फायरिंग कर दी. इस फायरिंग में रिजवान नाम के नौजवान की मौत के बाद मामला हर्ष फायरिंग या नफरती हत्या के बीच उलझ गया है. आरोपी फरार है, पुलिस जांच जारी है. इससे पहले दिल्ली के शाहदरा में एक CISF कांस्टेबल ने नाबालिग मुस्लिम लड़को को शादी समारोह में गोली मार दी थी.

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 09, 2025, 04:12 PM IST

रिजवान ने पिता ने लगाया हत्या का आरोप
रिजवान ने पिता ने लगाया हत्या का आरोप

Bareilly Wedding Firing Accident: उत्तर प्रदेश के बरेली में मुसलमानों से नफरत का एक और हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां 'हर्ष फायरिंग' के नाम पर बहसुंख्यक समुदया के एक शख्स ने शादी में घुसकर मुस्लिम नौजवान को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया. इस घटना के बाद शादी समारोह में अफरा तफरी मच गई. अब यह मामला हत्या और हर्ष फायरिंग के बीच उलझ गया है. 

दरअसल, बरेली में इतवार को सिरोली क्षेत्र के शिवपुरी गांव में अबरार नाम के शख्स की बेटी का निकाह था. इसी दौरान बारात में घुसकर अरविंद यादव नाम के नौजवान ने फायरिंग कर दी, जिसमें रिजवान नाम का नौजवान घायल हो गया. इससे बरात में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने रिजवान को आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों ने उसे बरेली रेफर कर दिया. जहां इलाज के दौरान देर रात रिजवान की मौत हो गई. 

'आरोपी अरविंद ने चलाई जानबूझकर गोली'
इस घटना ने शादी की खुशियों को मातम बदल दिया. मृतक के परिजनों ने अरविंद यादव पर जानबूझ कर गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाया है. गोली चलाने के बाद आरोपी अरविंद यादव मौके से फरार हो गया. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है.  पुलिस आरोपी तक पहुंचने के लिए सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है, लेकिन अभी भी आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है.

रिजवान के पिता निसार अहमद ने बताया, "गांव के अरविंद नाम के नौजवान ने रिजवान को गोली मारी. गोली सीधे उसके माथे में लगी और वहीं उसकी मौत हो गई. पुलिस इसे हर्ष फायरिंग बता रही है, लेकिन यह सीधी-सीधी हत्या है."

पुलिस के मुताबिक, गांव शिवपुरी में अबरार उर्फ मंगली की लड़की की शादी थी और बारात बरेली के थाना सुभाषनगर की मणिनाथ पुलिस चौकी क्षेत्र के गांव सिठौरा से आई थी. जैसे ही बरात रात नौ बजे गांव के मुख्य अड्डे के पास मौजूद एक बारातघर पर पहुंची और बाराती बस से उतरने लगे. इसी दौरान कुछ लोगों ने ताबड़तोड़ हर्ष फायरिंग शुरू कर दी. इसमें एक गोली सड़क पार खड़े बाराती रिजवान के माथे में लग गई. जिससे वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गया. घटना के बाद फायरिंग करने वाला मौके से भाग गया. 

बरेली से पहले दिल्ली में हो चुकी इस तरह की घटना

हालांकि, इसके उलट स्थानीय लोग इस घटना को दिल्ली की शाहदरा जिले में शादी समारोह में हुई नाबालिग मुस्लिम बच्चे की हत्या से जोड़कर देख रहे हैं. बरेली की तरह शाहदरा के मानसरोवर पार्क इलाके में 29 नवंबर की रात सीआईएसएफ के हेड कांस्टेबल मदन गोपाल ने 14 साल के मुस्लिम बच्चे की गोली मारकर हत्या कर दी थी. मृतक की पहचान साहिल के रूप में हुई थी, जो पास के झुग्गी झोपड़ी में रहता था. वह आरोपी के बहन के बेटे की शादी में खाने की लालच में आया था. इस घटना को भी शुरू में हर्ष फायरिंग का नाम दिया जा रहा था.  

साहिल के परिवार ने इसे जानबूझकर की गई हत्या बताया है. मृतक साहिल के पिता पेशे से मजदूर हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति काफी खराब है. स्थानीय इलाके के लोगों ने इसे मुसलमानों के खिलाफ नफरत और हिंसा का तांडव करार दिया है. फिलहाल दिल्ली की घटना के बाद बरेली में बहुसंख्यक समुदाय के लड़के के जरिये बारात में घुसकर फायरिंग करना कई तरह के सवाल खड़े करता है. 

