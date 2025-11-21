शादी के चार दिन बाद नई नवेली दुल्हन बनी 'कातिल', प्रेमी रिंकू के साथ मिलकर खेला खूनी खेल!

Basti Murder Case: उत्तर प्रदेश के बस्ती से बस्ती जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 13 नवंबर को धूमधाम से हुई शादी कुछ ही दिनों में मौत की वजह बन गई. मिली जानकारी के मुताबिक, शादी के चार दिन बाद ही नवविवाहिता पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रच डाली. जिस दुल्हन के हाथों की मेहंदी अभी उतरी भी नहीं थी, उसी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति का कत्ल करा दिया.

यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है. मामला बस्ती जिले के परशुरामपुर थाना क्षेत्र के बेदीपुर गांव की है. यहां अनीस नाम के नौजवान की गोली मार दी गई. आनन फानन में गंभीर हालत में उसे अयोध्या जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस जांच शुरू हुई तो मामला पूरी तरह उलझा हुआ सामने आया.

मृतक अनीस की शादी इसी महीने 13 नवंबर को गोंडा जिले की रहने वाली रुखसाना से हुई थी. अनीस मुंबई में क्रेन चलाने का काम करता था और 10 नवंबर को शादी के लिए घर लौटा था. शादी के बाद वह दुल्हन को अपने घर ले आया था, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी नई-नवेली पत्नी ही उसकी मौत की वजह बनने जा रही है.

जांच में सामने आया कि रुखसाना और बस्ती जिले के गौर थाना क्षेत्र के रहने वाले रिंकू के बीच पिछले 3 से 4 सालों से प्रेम संबंध था. रुखसाना, अनीस से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन परिवार के दबाव में उसकी शादी अनीस से कर दी गई. शादी के बाद रुखसाना जब अपने मायके गई, तो वहीं उसने प्रेमी रिंकू से मुलाकात की और दोनों ने मिलकर अनीस की हत्या की साजिश रची.

योजना के तहत रिंकू अपने साथी शिव के साथ रुखसाना के ससुराल पहुंचा. यहां उन लोगों ने अनीस को रास्ता पूछने के बहाने बाहर बुलाया और उसे गोली मारकर फरार हो गए. गोली की आवाज सुनकर जब परिजन मौके पर पहुंचे तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई. घायल अनीस को परिजनों ने अयोध्या जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी अभिनंदन ने तत्काल पुलिस टीम, सर्विलांस टीम और फॉरेंसिक टीम को लगाया. जांच में पूरी साजिश उजागर हुई. एसपी अभिनंदन ने बताया कि रुखसाना और रिंकू के प्रेम संबंधों की पुष्टि हुई है. रुखसाना ने अपने प्रेमी रिंकू के साथ मिलकर पति की हत्या की योजना बनाई थी. वारदात में रिंकू का साथी शिव भी शामिल था. पुलिस ने हत्या के आरोप में तीनों आरोपियों रुखसाना, रिंकू और शिव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

