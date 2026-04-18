बस्ती में अजब कहानी; इशहाक अली जिंदा हैं, लेकिन सरकारी फाइलों में अब भी "कब्र में दफ्न"!

Basti News: उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने सरकारी कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. यहां एक मुस्लिम शख्स पिछले 14 साल से सरकारी कागजों में मृत दर्ज है, जबकि हकीकत में वह पूरी तरह जिंदा है और आज भी अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है. यह मामला सुनकर प्रशासनिक लापरवाही और कथित गड़बड़ी की परतें खुलती नजर आती हैं.

मिली जानकारी के मुताबिक, पीड़ित इशहाक अली संतकबीर नगर के नाथनगर सीएचसी में स्वीपर के पद पर तैनात थे. सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक, उन्होंने 31 दिसंबर 2019 को सीएचसी में अपनी सेवा पूरी की और विभाग ने उन्हें ससम्मान विदाई दी. हालांकि, सरकारी खेल इससे सात पहले हो चुका था, जहां राजस्व विभाग के दस्तावेजों में उन्हें इससे सात साल पहले ही मृत घोषित कर दिया गया था. हैरानी की बात यह है कि राजस्व विभाग ने इशहाक अली को ऐसे समय में दस्तावेजों में मृत घोषित कर दिया था, जब वह एक सरकारी अस्पताल में काम करते हुए सेवा में जुटे थे.

आरोप है कि तत्कालीन राजस्व निरीक्षक ललित कुमार मिश्रा ने अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए 2 दिसंबर 2012 को कागजों में इशहाक अली की मौत दर्ज कर दी. इसी फर्जी मृत्यु प्रविष्टि के आधार पर उनकी पुश्तैनी कृषि भूमि, गाटा संख्या 892, को गांव की ही एक महिला शाहिदुन्निशा के नाम पर दर्ज कर दिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

इंसाफ पाने के लिए इशहाक अली ने एक अनोखा तरीका अपनाया, जब उन्होंने खुद को जिंदा दिखाने के लिए कफन में लिपटे हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे, और उन्होंने अपने हाथ में एक खास कार्ड बोर्ड ले रखा था. इस पर लिखा था, "डीएम साहब मैं जिंदा हूं." इशहाक अली के इस अनोख प्रदर्शन की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरव हो रही है.

जिंदा हूं मैं! बस्ती के इशहाक अली आज कफ़न ओढ़कर DM ऑफिस पहुंचे और खुद को जिंदा दिखाकर अफसरों की आँखें खोलने की कोशिश की है. इशहाक अली सरकारी अस्पताल के कर्मचारी थे. 31 दिसंबर 2019 को उनका रिटायरमेंट हुआ लेकिन इससे ठीक 7 साल पहले राजस्व अभिलेखों में वह मर गए. लेखपाल ने उनकी… pic.twitter.com/7CtBBolzYh — Narendra Pratap (@hindipatrakar) April 17, 2026

सबसे बड़ा और चौंकाने वाला तथ्य यह है कि 2012 से 2019 के बीच, जब राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में इशहाक अली को मृत दिखाया गया था. वह भी ऐसे समय में जब स्वास्थ्य विभाग उन्हें हर महीने सैलरी देता रहा यानी एक ओर सरकारी फाइलों में वे "मृत" थे, और दूसरी ओर सैलरी और सेवा रिकॉर्ड में "जीवित कर्मचारी" बने रहे.

पीड़ित इशहाक अली ने अपनी आपबीती बयान करते हुए बताया कि वह पिछले कई सालों से अपने जिंदा होने को साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं. उन्होंने कहा, "साहब मैं जिंदा हूं, लेकिन कागजों में मुझे मार दिया गया है. मेरी जमीन मेरी पहचान है, और मैं अपनी पहचान वापस पाने के लिए सालों से धक्के खा रहा हूं." उन्होंने यह भी बताया कि सरकार उन्हें पेंशन दे रही है, जिससे उनका जिंदगी चल रही है, लेकिन गांव और सरकारी रिकॉर्ड में उनकी पहचान खत्म कर दी गई है.

इस पूरे मामले पर प्रशासन भी हरकत में आया है. एसडीएम शत्रुघ्न पाठक ने कहा कि यह मामला बेहद गंभीर है. एसडीएम के मुताबिक, एक शख्स सामने आया है जो खुद को जीवित बता रहा है, और इस पूरे मामले की जांच की जाएगी. उन्होंने आश्वासन दिया कि दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और पीड़ित को इंसाफ दिलाया जाएगा.

यह भी पढ़ें: मृत भैंस को दफनाने ले जा रहे संजय शर्मा पर हमला, बजरंग दल ने मुस्लिम समझ कर दी पिटाई

यह भी पढ़ें: नहाती हुई मुस्लिम लड़की को पुलिस ने जबरन बाथरूम से खींचा; घर के सदस्यों से मारपीट !