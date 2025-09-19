बटला हाउस एनकाउंटर; 17 साल बाद भी नहीं मिला इंसाफ, आज सड़क पर उतरेंगे JMI छात्र
बटला हाउस एनकाउंटर; 17 साल बाद भी नहीं मिला इंसाफ, आज सड़क पर उतरेंगे JMI छात्र

Batla House Encounter: जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र-छात्राएं आज शुक्रवार को बड़े पैमाने पर मशाल जुलूस निकालेंगे. यह जुलूस बटला हाउस एनकाउंटर के 17 साल पूरे होना पर निकाला जा रहा है, जिसके जरिये मृतकों को इंसाफ दिलाने और आरोपियों अधिकारियों के खिलाफ जवाबदेही की मांग करेंगे. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Sep 19, 2025, 09:13 AM IST

(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Delhi News Today: राजधानी दिल्ली में सितंबर 2008 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कुछ छात्रों कथित एनाकाउंटर को लेकर लगातार विवाद खड़ा होता रहा है. वहीं, एक बार लेफ्ट छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) ने बटला हाउस एनकाउंटर की बरसी पर इंसाफ की मांग उठाने का ऐलान किया है. इसके तहत संगठन आज शुक्रवार (19 सितंबर) को 'इंसाफ मशाल जुलूस' निकालेगा.

मिली जानकारी के मुताबिक, इस जुलूस में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों के साथ बड़ी संख्या में कई गणमान्य लोगों के हिस्सा लेने के उम्मीद है. 'इंसाफ मशाल जुलूस' शाम 5:30 बजे जामिया मिल्लिया इस्लामिया की सेंट्रल कैंटीन से शुरू होगा. वहां से छात्र-छात्राओं के साथ अन्य लोग मशाल लेकर बटला हाउस चौक की ओर बढ़ेंगे और आगे ख़लीउल्लाह मस्जिद तक जाएंगे.

गौरतलब है कि 19 सितंबर 2008 को दिल्ली के बटला हाउस इलाके में एनकाउंटर हुआ था. इस घटना के आज शुक्रवार को पूरे 17 साल पूरे हो चुके हैं. इस एनकाउंटर को लेकर शुरुआत से ही सवाल उठते रहे हैं और अलग-अलग संगठनों ने इसे न्याय का मुद्दा बताया है. AISA का कहना है कि इस मशाल जुलूस के जरिए वे इंसाफ और जवाबदेही की मांग को फिर से सामने लाना चाहते हैं.

बता दें, दिल्ली के जामिया नगर इलाके में 19 सितंबर 2008 को हुआ बटला हाउस एनकाउंटर को लेकर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और दिल्ली पुलिस पर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं. यह मुठभेड़ उस वक्त हुई थी, जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 13 सितंबर 2008 को राजधानी में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के आरोपियों को पकड़ने के लिए कार्रवाई की और इस मुठभेड़ को बम धमाकों की घटनाओं से जोड़कर पेश किया था. 

क्या हुआ था उस दिन?

दिल्ली पुलिस ने ओखला के जामिया नगर के बटला हाउस स्थित एक फ्लैट (L-18) में छापा मारा था. पुलिस ने दावा किया था कि यहां इंडियन मुजाहिदीन (IM) के आतंकी छिपे हुए थे. पुलिस ने दावा किया था कि मुठभेड़ में दो कथित आतंकी मारे गए हैं. जिनकी पहचान आतिफ अमीन और साजिद रशीद के रुप में हुई थी. पुलिस ने दावा था कि एक आरोपी आरिज खान मौके से फरार हो गया था. 

इस एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा की मौत हो गई थी, जबकि दो अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए. पुलिस ने दावा किया कि मारे गए युवक इंडियन मुजाहिदीन के सदस्य थे और देशभर में हुए कई बम धमाकों में शामिल थे. मोहन चंद्र शर्मा एनकाउंटर के बाद घायल अवस्था में मौके पर दिखाई पड़े थे, जिसकी तस्वीरें अभी भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं. हालांकि, बाद में संदिग्ध परिस्थितियों में अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई. 

एनकाउंटर को लेकर लगातार उठ रहे हैं सवाल

हालांकि, यह एनकाउंटर शुरुआत से ही सवालों के घेरे में रहा है. कई बिंदुओं पर अधिकारी जवाब देने से बचते रहे हैं. कई सियासी दलों, संगठन, मानवाधिकार संगठनों के साथ स्थानीय लोगों ने इसे फर्जी एनकाउंटर करार दिया है. पुलिस पर आरोप है कि जानबूझकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में पढ़ने वाले छात्रों को निशाना बनाया गया. इसके उलट दिल्ली पुलिस इसे आतंक के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करार देते हुए बड़ी उपलब्धी के रुप में पेश करती रही है. 

यह भी पढ़ें: UP: फर्जी पासपोर्ट लेकर सऊदी पहुंच गया शख्स; हाथ पर हाथ धरे बैठा रही एजेंसिया और प्रशासन

 

