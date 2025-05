Batti Gul Protest के बाद क्या बोले असदुद्दीन ओवैसी? नए विरोध का किया ऐलान

Batti Gul Protest: बीते रोज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए बत्ती गुल प्रोटेस्ट का ऐलान किया था. इस प्रोटेस्ट का कई जगह असर देखने को मिला है. अब इस मामले में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है. ओवैसी ने कहा, “AIMPLB (ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड) की तरफ से जो अपील की गई थी, वह कामयाब रही है. मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं. यह प्रदर्शन प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को एक संदेश देने के लिए हो रहा है कि यह कानून वक्फ बोर्ड को खत्म कर देगाय जो कानून बनाया गया है, वह असंवैधानिक है.

ओवैसी ने एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में नए विरोध प्रदर्शन का भी ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि हम एक-दो हफ्तों के बाद एक ह्यूमन चेन बनाकर प्रदर्शन करेंगे और कुछ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी की जाएंगी.

