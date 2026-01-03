BCCI के निर्देष के बाद संगीत सोम का SRK के खिलाफ तल्ख बयान, बांग्लादेशी खिलाड़ी से जुड़ा है केस

Bangladeshi Cricketer in KKR: शाहरुख खान की IPL टीम KKR में एक बांग्लादेशी प्लेयर को खरीदा गया है, जो 2026 के IPL में KKR की तरफ से खेलने वाले थे. लेकिन बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हमले के बाद भारत में विरोध शुरू हो गया. भाजपा नेता संगीत सोम और कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने शाहरुख खान से बांग्लादेशी खिलारी को टीम से बाहरन निकालने की मांग की गई थी. विवाद बढ़ने के बाद शनिवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने KKR को निर्देश जारी किया कि वह बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज कर दें.

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता संगीत सोम ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के इस फैसले का स्वागत किया है. संगीत सोम ने एक बार फिर SRK पर निशाना साधाते हुए कहा कि वह समझ गए हैं कि सनातनियों के खिलाफ नहीं जाना चाहिए. KKR में बांग्लादेशी खिलाड़ी के होने पर संगीत सोम ने शाहरुख खान को गद्दार बोला था.

BCCI के इस फैसले के बाद संगीत सिंह सोम ने कहा कि भारत के 100 करोड़ सनातनियों को देखते हुए BCCI के फैसले के लिए धन्यवाद. सोम ने कहा कि उन्होंने कल कहा था कि इस मामले का संज्ञान लिया जाएगा क्योंकि 100 करोड़ लोगों की भावनाओं को हल्के में नहीं लिया जा सकता. उन्होंने BCCI के इस फैसले को पूरे देश के हिंदुओं की जीत करार दिया. संगीत सोम ने कहा कि शाहरुख खान को यह भी समझा है कि हजारों सनातनियों ने उन्हें शाहरुख खान बनाया है

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया ने ANI को बताया कि हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए, BCCI ने फ्रेंचाइजी KKR को अपने एक बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज करने का निर्देश दिया है और BCCI ने यह भी कहा है कि अगर वे किसी रिप्लेसमेंट की मांग करते हैं, तो BCCI उस रिप्लेसमेंट की इजाजत देगा.

वहीं, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भी एक वीडियो जारी करके BCCI के इस फैसले का स्वागत किया है. देवकीनंदन ने एक बार फिर शाहरुख खान पर निशाना साधते हुए कहा कि KKR में बांग्लादेशी खिलाड़ी को बाहर निकालने के लिए जब से मामला शुरू हुआ, तब से लेकर अब तक इस विषय पर शाहरुख खान ने एक शब्द भी नहीं बोला. उन्होंने कहा कि शाहरुख खान हिंदू बहुसंख्यक समाज से उपड़ नहीं है. साथ ही देवकीनंदन ने यह मांग की कि शाहरुख खान बयान दें कि वह बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हैं.