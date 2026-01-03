BCCI का KKR को निर्देष, टीम से हटाएं बांग्लादेशी खिलाड़ी;भारी बवाल के बाद लिया फैसला

Bangladesh Cricketer Controversy: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को IPL 2026 के लिए अपनी टीम से रिलीज करने की गुजारिश की है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, BCCI पहले इस मामले में 'वेट एंड वॉच' की नीति अपनाए हुए था, लेकिन हालिया घटनाक्रमों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है.

बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हो रही हिंसा के बाद सवाल उठा था कि केकेआर में ही एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को रखा गया है. बाकि किसी टीम में बांग्लादेशी खिलाड़ी क्यों नहीं है. क्या शाहरुख खान को उन्हें नहीं हटाना चाहिए.

क्या ये होगा केकेआर के लिए बड़ा झटका

मुस्ताफिजुर को रिलीज करने का फैसला कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए रणनीतिक और आर्थिक, दोनों ही लिहाज से बड़ा झटका माना जा रहा है. केकेआर ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज पर 9.20 करोड़ रुपये खर्च किए थे और उन्हें डेथ ओवर्स के मुख्य स्पेशलिस्ट के तौर पर टीम में शामिल किया गया था.

नहीं आसान होगा भरपाई करना

उनकी मशहूर कटक गेंदें और ईडन गार्डन्स की धीमी पिच का फायदा उठाने की क्षमता केकेआर के लिए बेहद अहम थी. उनका लेफ्ट-आर्म एंगल टीम के गेंदबाजी आक्रमण को खास बनाता था, जिसकी भरपाई करना आसान नहीं होगा.

सीजन शुरू होने से पहले इस तरह मुस्ताफिजुर का टीम से बाहर होना केकेआर की गेंदबाजी में बड़ा खालीपन पैदा कर सकता है. अब अंतिम ओवरों का पूरा दबाव मथीशा पथिराना पर आ सकता है.

केकेआर का प्लान हुआ मुतास्सिर

रणनीतिक रूप से भी केकेआर की योजनाएं प्रभावित हुई हैं. फ्रेंचाइजी ने संभवतः सुनील नरेन, कैमरून ग्रीन और मथीशा पथिराना जैसे विदेशी खिलाड़ियों के इर्द-गिर्द टीम संतुलन तैयार किया था, जिसमें मुस्ताफिजुर गेंदबाजी के अहम स्तंभ थे. उनके बिना अब टीम को या तो भारतीय तेज गेंदबाजों जैसे हर्षित राणा और उमरान मलिक पर ज्यादा भरोसा करना होगा, या फिर रणनीति बदलकर किसी अतिरिक्त विदेशी बल्लेबाज, जैसे रचिन रवींद्र, को शामिल करना पड़ सकता है.

आर्थिक मोर्चे पर भी कंडीशन साफ नहीं है. केकेआर की कोशिश होगी कि IPL गवर्निंग काउंसिल 9.20 करोड़ रुपये उनकी पर्स में वापस क्रेडिट करे, ताकि वे एक मजबूत विकल्प खोज सकें. अगर रकम वापस नहीं मिलती है, तो फ्रेंचाइजी को कम कीमत वाले रिप्लेसमेंट से काम चलाना पड़ सकता है. हालांकि BCCI ने केकेआर को रिप्लेसमेंट खिलाड़ी लेने की अनुमति दे दी है, लेकिन रकम लौटाने को लेकर अब तक कोई स्पष्टता नहीं है.

बाइलेट्रल सीरीज अधर में लटकी

गौरतलब है कि भारत और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पिछले साल एक व्हाइट-बॉल बाइलेट्रल सीरीज को टाल दिया था. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने शुक्रवार को कहा कि यह सीरीज इस साल सितंबर में बांग्लादेश में खेली जाएगी, लेकिन BCCI की ओर से अभी तक शेड्यूल को लेकर कोई पुख्ता प्रतिबद्धता नहीं जताई गई है.