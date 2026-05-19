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Zee SalaamIndian Muslimगौहत्या पर बैन से आसमान छू रहे बकरों के रेट; 25 में बिक रहा 10 हज़ार वाल बकरा

गौहत्या पर बैन से आसमान छू रहे बकरों के रेट; 25 में बिक रहा 10 हज़ार वाल बकरा

Prices Rise of Sacrificial Goats: महाराष्ट्र के पलसूद हाट बाजार में बकरीद से पहले कुर्बानी के बकरों की मांग तेजी से बढ़ गई है। बाजार में बकरे 8 हजार से 80 हजार रुपये तक बिक रहे हैं। ज्यादा डिमांड और गोहत्या पर प्रतिबंध की वजह से बकरों के दाम आसमान छू रहे हैं, फिर भी लोग पसंदीदा बकरे खरीद रहे हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 19, 2026, 10:16 PM IST

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प्रतीकात्मक तस्वीर
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Prices Rise of Sacrificial Goats: आगामी 28 फरवरी को मुस्लिम समुदाय का महत्वपूर्ण त्योहार बकरीद मनाया जाएगा. बकरीद से पहले कुर्बानी के बकरों के भाव आसमान पर पहुँच गए हैं. महाराष्ट्र के पलसूद हाट बाजार में 8 हजार से 70/80 हजार रुपये तक में बकरे बिक रहे हैं. बकरों के भाव में बढ़ोतरी का एक वजह यह है कि महाराष्ट्र में गोहत्या पर प्रतिबंध है, इसलिए मुस्लिम समुदाय गाय की कुर्बानी नहीं कर सकते हैं. अब मुस्लिम समुदाय के पास कुर्बानी के लिए बकरे का ऑप्शन सबसे आसान है, इसीलिए बकरे की डिमांड बढ़ गई है और साथ में बकरों की कीमत भी बढ़ गई है.

बकरीद से पहले साप्ताहिक हाट में बकरों की खरीदी बिक्री में बड़ा उछाल देखने को मिला है, आज जिले के पलसूद में साप्ताहिक हॉट था, जहां मुस्लिम समुदाय के लोग कुर्बानी के बकरों की खरीदी करने पंहुचे, लेकिन हाट में बकरों की ज्यादा मांग देखने को मिली. वहीं, लोग अलग अलग तरीके के बकरे भी बेचने के लिए लाए थे, इस मार्केट में बकरों के भाव सुन कर आप भी दंग रह जाएंगे.

पलसूद बाजार में आज बकरे 8 हजार से लेकर करीब 70 से 80 हजार तक बिके. लोग समझ रहे थे कि साप्ताहिक हॉट में बकरे कम कीमत में मिल जाएंगे, लेकिन जब पलसूद हॉट बाजार में बकरों की खरीदी के लिए गए तो वहां अलग-अलग नस्ल के बकरे बिकने आए थे, जिनकी कीमत 8 हजार से लेकर 70 से 80 हजार तक पाई गई फिर भी कुर्बानी देने वाले अपने पसंद के बकरे खरीद कर लाए.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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