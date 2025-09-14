पीएम मोदी के दौरे से पहले किशनगंज में सुरक्षा एजेंसियों की रेड; PFI नेता नदवी गिरफ्तार!

Bihar News Today: बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव के बिगुल बजने के आसार हैं. ऐसे देश की सभी सियासी दलों और नेताओं ने तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार (15 सिंतबर) को पूर्णिया का दौरा करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के पूर्व बिहार प्रमुख महमूद आलम नदवी को गिरफ्तार कर लिया.

यह गिरफ्तारी शुक्रवार (12 सितंबर) को किशनगंज जिले से हुई, यहां महमूद आलम नदवी एक प्राइवेट स्कूल में टीचर के तौर पर काम कर रहा था. नदवी की गिरफ्तारी से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं. साथ ही कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त करने का दावा किया गया है. विधानसभा चुनाव से पहले PFI के पूर्व बिहार प्रमुख की गिरफ्तारी सियासी और सुरक्षा के लिहाज से खास माना जा रहा है.

मिली जानकारी के मुताबिक, महमूद आलम नदवी मूल रूप से कटिहार के वंशीटोला गांव का रहने वाला है. उस पर आरोप है कि एंटी टेररिज़्म स्क्वाड (ATS) के जरिये 2022 में पटना के फुलवारीशरीफ इलाके में पीएफआई से जुड़े एक ट्रेनिंग कैंप से पकड़े जाने के बाद वह फरार हो गया था. रिपोर्ट के मुताबिक, नदवी उस समय ओमान चला गया था, लेकिन मार्च 2025 में बिहार लौट आया और किशनगंज में रह रहा था.

सुरक्षा एजेंसियों ने यह भी दावा किया कि नदवी विदेश में अपने समय के दौरान आईएसआईएस और बोको हराम जैसे आतंकी संगठनों से संपर्क में था. हालांकि नदवी और उसका परिवार इन आरोपों का खंडन कर चुके हैं. इससे पहले एनआईए ने गुरुवार को नदवी के मोहद्दीनपुर स्थित आवास पर छापा मारकर कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त करने का दावा किया.

महमूद आलम नदवी ने 2016-17 में पीएफआई के बिहार प्रभारी के रूप में काम किया था. वह सीमांचल क्षेत्र किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार में संगठन के विस्तार में अहम भूमिका निभाने वाला माना जाता है. गौरतलब है कि 28 सितंबर 2022 को केंद्र सरकार ने पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों, जैसे कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, रिहैब इंडिया फाउंडेशन, ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल समेत की संगठनों को पांच साल के लिए 'गैर कानूनी संगठन' घोषित कर दिया गया था.

