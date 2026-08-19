/शराब छोड़ने की कसम, पंचायत से पत्नी की घर वापसी; फिर 22 साल के जीशान की संदिग्ध मौत

मोबाइल फोन और पैसे को लेकर आरोप

बताया जाता है कि जीशान की शराब पीने की आदत को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था. मामला बढ़ने पर गांव में पंचायत बुलाई गई. बैठक के दौरान जीशान ने शराब छोड़ने का वादा किया. इसके बाद उसकी बीवी को ससुराल लौटने के लिए मना लिया गया. परिवार वालों का कहना है कि दोनों करीब डेढ़-दो महीने तक साथ रहे, लेकिन फिर झगड़ा हो गया और पत्नी मायके चली गई. परिवार वालों ने यह भी आरोप लगाया है कि जीशान के ससुराल वालों ने उसे घर से दूर काम करने में मदद के लिए एक मोबाइल फोन और करीब तीन हज़ार रुपये दिए थे. आरोप है कि ज़ीशान ने मोबाइल फ़ोन बेच दिया और उससे मिले पैसे शराब पीने में खर्च कर दिए.