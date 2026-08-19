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शराब छोड़ने की कसम, पंचायत से पत्नी की घर वापसी; फिर 22 साल के जीशान की संदिग्ध मौत

Begusarai News: बिहार के बेगूसराय में वीरपुर पुलिस स्टेशन इलाके में 22 साल के मोहम्मद जीशान की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. परिवार वालों के मुताबिक, उनकी बीवी के साथ उनका लंबे समय से झगड़ा चल रहा था. शादी बचाने के लिए एक पंचायत बुलाई गई थी, जिसमें जीशान ने शराब छोड़ने का वादा किया और उनकी पत्नी घर लौट आईं.

Edited ByTauseef Alam
Published: Aug 19, 2026, 12:20 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 12:20 PM IST
शराब छोड़ने की कसम, पंचायत से पत्नी की घर वापसी; फिर 22 साल के जीशान की संदिग्ध मौत

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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