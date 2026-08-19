/शराब छोड़ने की कसम, पंचायत से पत्नी की घर वापसी; फिर 22 साल के जीशान की संदिग्ध मौत

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Begusarai News: बिहार के बेगूसराय से के वीरपुर पुलिस स्टेशन इलाके के मैदा बभनगामा गांव में 22 साल के मोहम्मद जीशान की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. परिवार वालों के मुताबिक, जीशान का अपनी बीवी के साथ लंबे समय से झगड़ा चल रहा था. शादी बचाने के लिए गांव में पंचायत भी बुलाई गई थी, जिसमें जीशान ने शराब छोड़ने का वादा किया था. उसकी बीवी को ससुराल लौटने के लिए मना लिया गया था, लेकिन कुछ समय बाद दोनों के बीच फिर से झगड़ा हो गया. मृतक की पहचान मैदा बभनगामा के रहने वाले मोहम्मद अशफाक के 22 साल के बेटे मोहम्मद जीशान के तौर पर हुई है.
दरअसल, जीशान बेंगलुरु में मज़दूरी करता था और मुहर्रम के मौके पर गांव लौटा था. परिवार वालों का कहना है कि बीवी के मायके चले जाने के बाद से वह तनाव में था. सुबह घर वालों ने उसे घर के अंदर मृत पाया, जिससे घर में कोहराम मच गया. सूचना मिलने पर वीरपुर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. रिश्तेदारों के मुताबिक, जीशान की शादी करीब एक साल पहले एकदरा गांव की एक महिला से हुई थी. शादी के बाद उसकी बीवी करीब एक महीने तक ससुराल में रही. इसके बाद दोनों के बीच झगड़ा हो गया और वह मायके चली गई.
मोबाइल फोन और पैसे को लेकर आरोप
बताया जाता है कि जीशान की शराब पीने की आदत को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था. मामला बढ़ने पर गांव में पंचायत बुलाई गई. बैठक के दौरान जीशान ने शराब छोड़ने का वादा किया. इसके बाद उसकी बीवी को ससुराल लौटने के लिए मना लिया गया. परिवार वालों का कहना है कि दोनों करीब डेढ़-दो महीने तक साथ रहे, लेकिन फिर झगड़ा हो गया और पत्नी मायके चली गई. परिवार वालों ने यह भी आरोप लगाया है कि जीशान के ससुराल वालों ने उसे घर से दूर काम करने में मदद के लिए एक मोबाइल फोन और करीब तीन हज़ार रुपये दिए थे. आरोप है कि ज़ीशान ने मोबाइल फ़ोन बेच दिया और उससे मिले पैसे शराब पीने में खर्च कर दिए.
DSP की अगुआई में हो रही है जांच
खबरों के मुताबिक, इस बात को लेकर उसके मामा के साथ झगड़ा और मारपीट भी हुई थी. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मौके पर FSL टीम को बुलाया. टीम ने घटनास्थल से ज़रूरी सबूत इकट्ठा किए. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा. पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया. पुलिस सदर DSP-2 कुमारी दुर्गा शक्ति के नेतृत्व में मामले की जांच कर रही है. वीरपुर स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) राजू रंजन कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम हो चुका है और जांच चल रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.