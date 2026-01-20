हिन्दूवादी नेत्री हर्षिता ठाकुर के खिलाफ मुकदमा, धार्मिक जुलूस के दौरान दरगाह देखकर भड़क गए थे उनके जज़्बात!

Advertisement
Zee SalaamIndian Muslimहिन्दूवादी नेत्री हर्षिता ठाकुर के खिलाफ मुकदमा, धार्मिक जुलूस के दौरान दरगाह देखकर भड़क गए थे उनके जज़्बात!

Karnataka Communal Video: कर्नाटक के बेलगावी जिले के मच्छे गांव में अखंड हिंदू सम्मेलन से पहले निकाले गए जुलूस के दौरान दरगाह की ओर आपत्तिजनक इशारा करने का मामला सामने आया है. इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. आरोपी हिंदुत्ववादी नेत्री हर्षिता ठाकुर समेत सात लोगों पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का केस दर्ज किया गया है.

 

 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Jan 20, 2026, 05:04 PM IST

Belagavi Viral Video: दुनियाभर में अपनी गंगा जमुनी तहजीब के लिए मशहूर भारत में इन दिनों सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की लगातार साजिश हो रही है. आए दिन कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जहां हिंदूवादी संगठनों के जरिये अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है. हालिया, कई दिनों से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक पर हो रहे जुल्म का बदला लेने हिंदूवादी संगठन समुदाय विशेष के लोगों को 'बांग्लादेशी' के नाम पर निशाना बना रहे हैं. सांप्रदायिकता की यह आग अब हिंदी भाषी राज्यों से निकलकर दक्षिण भारत के कई राज्यों में फैल चुकी है. 

इसी तरह का एक मामला कर्नाटक के बेलगावी से सामने आया है, जहां एक दरगाह के पास से गुजरते हुए हिंदूवादी नेत्री ने दरगाह की तरफ आपत्तिजनक इशारा किया. इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही तनाव फैल गया. मामले को तूल पकड़ता देखकर पुलिस ने इस मामले में निशानदेही कर हिंदूवादी नेत्री समेत सात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है. 

मिली जानकारी के मुताबिक, यह घटना बेलगावी (बेलगाम) के स्थित मच्छे गांव की है, जहां इतवार को हुए एक धार्मिक आयोजन के दौरान यह मामला सामने आया, जिसने इलाके में चर्चा तेज कर दी. दरगाह की तरफ आपत्तिजनक इशारा करने वाली आरोपी हिंदुत्वादी नेत्री हर्षिता ठाकुर के रुप में हुई है. वह महाराष्ट्र की निवासी बताई जा रही है. 

पूरे मामले जुलूस, विवादित भाषण और नारेबाजी करने के साथ, दूसरे धर्म के धार्मिक स्थल की तरफ आपत्तिजनक इशारा कर धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की. वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने हर्षिता ठाकुर समेत सात लोगों पर एफआईआर दर्ज कर आगे की जांच में जुट गई है. संप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली यह घठना बेलगावी के पास मच्छे गांव में आयोजित अखंडा हिंदू सम्मेलन के दौरान निकाले गए जुलूस के दौरान सामने आई है. 

बताया जा रहा है कि इतवार को मच्छे गांव में अखंड हिंदू सम्मेलन से पहले एक जुलूस निकाला गया. इस दौरान आरोपी हर्षिता ठाकुर जूलूस में शामिल एक गाड़ी पर खड़ी थी. आरोप है कि हर्षिता ने अंसारी दरगाह के पास गाड़ी रुकवाया और दरगाह की ओर ऐसे इशारे किए, जैसे तीर चला रही हो. पुलिस के मुताबिक, इस हरकत से एक समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं.

यह भी आरोप लगाया गया है कि हर्षिता ठाकुर ने सभा को संबोधित करते हुए ऐसा भाषण दिया, जिससे धार्मिक भावनाएं भड़काने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम किया. इस पूरे मामले को लेकर अब्दुल खदर मुजावर नाम के शख्स ने शिकायत दर्ज कराई है. उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया है.

इसके अलावा इस कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ भी बेलगावी ग्रामीण थाने में मामले दर्ज किए गए हैं. जिन लोगों के नाम एफआईआर में शामिल हैं, उनमें बेलगावी के रहने वाले सुप्रीत सिम्पी, श्रीकांत कंबाले, बेट्टप्पा तारिहाल, शिवाजी शाहापुरकर, गंगाराम तारिहाल और मल्लप्पा शामिल हैं. पुलिस के मुताबिक, यह सभी मामले अखंडा हिंदू सम्मेलन से पहले निकाले गए जुलूस और वहां हुई सरगर्मियों से जुड़े हुए थे, जिन पर धार्मिक भावनाएं आहत करने और भड़काने के आरोप लगाए गए हैं.

यह भी पढ़ें: भोजशाला विवाद: क्या छीनी जाएगी मुस्लिमों से उनकी सदियों पुरानी इबादतगाह? SC के पाले में फैसला

Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

